«Нагулялся»: Выскочивший на улицу щенок чуть не утонул в сугробе и поспешил в теплый дом

Выскочивший на улицу щенок чуть не утонул в сугробе Фото: кадр с видео

Минувшая зима выдалась на славу, таких сугробов мы не видели давно. Удивляться последствиям снегопадов приходилось не только людям, но и животным. Видео реакций домашних питомцев на сугробы то и дело оказывались в Сети и собирали тысячи восторженных комментариев.

На этот раз героями снежной прогулки стали собака с маленьким щенком. Подрастающий песик так стремился на улицу, что хозяйка не смогла отказать любимцу. Едва дверь частного дома открылась, как щенок устремился вслед за мамой. Но если взрослая собака умело пробралась сквозь снежные заносы, но малыш тут же нырнул с головой.

Он резко выпрыгнул из снежного плена и тут же увяз с новой силой. Но сдаваться не в характере этого резвого щенка. Поняв, что погода совсем не для прогулок он ловко развернулся в сугробе и стремительно бросился в теплый дом. Тем более хозяйка даже не закрывала дверь, предоставив любопытному питомцу убедиться, что погода не самая подходящая, пишет Ридус.

«Нагулялся», - смеются в комментариях пользователи.

«Я бы тоже нагулялся на его месте», «Хорошенький какой, смешной, лапушка», - лайкают видео подписчики.