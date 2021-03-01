Анна Семенович рассталась с молодым бойфрендом

Анна Семенович рассталась с возлюбленным. Фото: Инстаграм.

Анна Семенович 1 марта отметила день рождения – певице исполнился 41 год. В Инстаграме артистка поздравила себя, любимую, с новым годом своей жизни. А заодно объявила грустную новость: она рассталась с молодым бойфрендом.

- За этот год я многое поняла и усвоила. Я рассталась с мужчиной, который пока только умеет казаться , а не быть. Я научилась кайфовать от спокойствия , научилась гладить и очень вкусно готовить. Я поняла , что хочу быть рядом только с теми, с кем хочу, - написала Семенович.

О том, что в ее жизни появился новый мужчина, Анна рассказала весной 2020 года. Они с любимым вместе провели период самоизоляции. Семенович не светила жениха в соцсетях и показала его лишь однажды – да и то с затылка. Анна говорила, что наконец-то встретила мужчину, от которого она хочет родить ребенка. Избранник Семенович был на семь лет моложе нее.

- Он веселый, разделяет мои интересы психологией и эзотерикой. Он не выносит мне мозг, если я всю ночь веселилась с подругами, а еще он младше на 7 лет, - рассказывала артистка. - Мы вместе около года.

Певица 1 марта отметила 41-летие. Фото6 Инстаграм.

Во время карантина Анна призналась, что стала чаще задумываться о семье и уже готова нарожать детишек.

- Только сейчас я поняла, что хочу стать мамой. Еще года три назад думала, потусуюсь, - рассказывала певица.

Теперь Анна – снова завидная невеста, и с мечтой о детях придется пока повременить. Хотя первый шаг к материнству Семенович уже сделала: артистка как-то призналась, что заморозила яйцеклетки. Она сделала это по совету своего доктора, чтобы быть спокойной за будущее.

- Я заморозила свои яйцеклетки и теперь я спокойна. Сделала это один раз и сделаю еще раз чуть попозже – после нового года. Я как-то выдохнула. На меня так давит социум – когда же ты родишь, почему ты не рожаешь. Честно хочу сказать: я считаю, что созрела к появлению детей только сейчас. После спорта я и так детства не видела, жила в каком-то стрессе, у меня глаз дергался от стресса после фигурного катания. У спортсменов нет детства, их надо восстанавливать психологически, выводить из состояния постоянного стресса. Так я жила 18 лет… Потом пошла карьера, «Блестящие»… Что бы я тогда дала ребенку? Я так долго зрела. Проработала себя, свою голову, теперь знаю, как объяснить ребенку что-то, читаю психологические книги. Я готовлю себя, чтобы стать достойной классной матерью. Я этого очень хочу. Я хочу родить ребенка от такого же осознанного папы, как и я. Который будет такой же зрелый, будет хотеть этого ребенка. Который будет иметь возможность воспитывать ребенка – должен быть капитал за плечами. Я себя обезопасила, заморозив яйцеклетки. Теперь я беру паузу, чтобы посмотреть, от кого я хочу произвести потомство. Выбрать самца, - поведала Семенович в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

В Инстаграме Анна лишь однажды показала бойфренда - да и то с затылка. Фото: Инстаграм.

Артистке есть, где устроить детскую: она – владелица просторной квартиры в центре Москвы. Дорогую жилплощадь ей подарил бывший возлюбленный. Экс-"Блестящая" несколько лет встречалась с банкиром Иваном Станкевичем, дело шло к свадьбе. Но затем они все-таки расстались. В благодарность за проведенные вместе годы банкир подарил артистке просторную квартиру в элитном доме в центре столицы.