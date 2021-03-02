Состояние здоровья Олега Романцева: Легенда «Спартака» перенёс операцию на сердце

Тренер Олег Романцев находится в реанимации из-за инфаркта. Его состояние здоровья оценивается как средне тяжелое. Фото: Юрий Машков/ТАСС

Олег Романцев, которого спартаковские болельщики по праву считают лучшим тренером в истории «Спартака» из-за проблем с сердцем попал в реанимацию. Как сообщает журналист Василий Конов в своем телеграм-канале со ссылкой на главу департамента красно-белого клуба по связям с общественностью Антона Фетисова, Романцеву была сделана операция. Она прошла успешно и сейчас состояние здоровья Олега Ивановича хорошее.

Вскоре «Спартак» выступил с официальным заявлением: «Олег Романцев госпитализирован в Москве сегодня утром. Ему успешно проведена операция на сердце, состояние стабильное. Желаем здоровья великому тренеру!», - говорится в нем.

До этого информацию о проблемах с сердцем 67-летнего Романцева сообщил его коллега и друг Георгий Ярцев. «Он лежит в реанимации, у него инфаркт. Сегодня будем узнавать, что к чему, вчера еще ничего не ясно было. В реанимации человек. Говорят, состояние средней степени тяжести», – цитирует Ярцева ТАСС.

Тренерскую карьеру Олег Иванович закончил еще в 2005 году. Продав принадлежащие ему акции «Спартака», Романцев вскоре покинул клуб, которого 8 раз приводил к победам в чемпионате России и завоевал репутацию в Европе. После ухода Романцева «Спартак» до 2017 года не мог взять ни одного трофея. Но и у самого тренера дальнейшая карьера не заладилась, в «Динамо» ив «Сатурне» он не смог добиться результатов. Затем Олег Иванович стал тренером-консультантом, а в последние годы выступал как эксперт.