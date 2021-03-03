5 способов улучшить обмен веществ

Среди факторов риска на первом месте - артериальная гипертония, сахарный диабет, избыточная масса тела и повышенный уровень холестерина*. Все они напрямую связаны с нашим образом жизни: низкий уровень физической активности, нездоровое питание, чрезмерное потребление алкоголя, тревожность, депрессия и хронический стресс.

Зачем нужен холестерин?

Сам по себе холестерин - очень важное для организма вещество. Он необходим для выработки многих гормонов, в том числе половых, витамина D, желчных кислот. Холестерин является строительным материалом для построения мембран клеток. Около 20% холестерина поступает с пищей, остальные 80% синтезируются в организме. Холестерин переносится по организму с помощью специальных транспортеров - липопротеинов. Есть липопротеины низкой плотности, которые переносят холестерин из крови к тканям и органам, они способствуют его прилипанию к сосудам, где он образует бляшки и тромбы. А липопротеины высокой плотности, наоборот, удаляют холестерин из крови - связывают его избыток и возвращают в печень для переработки и удаления из организма. Именно эти липопротеины мы и называем хорошим холестерином.

Когда нарушается обмен веществ, нарушается и обмен холестерина, и плохого вырабатывается больше, чем хорошего.

Давайте разберемся, как улучшить обмен веществ и заодно избавиться от плохого холестерина.

1. Больше двигаться.

Уже давно доказано, что нам необходимо минимум 40 минут в день ходить в быстром темпе. Быстрая ходьба, а также плавание и другая аэробная нагрузка, когда задействовано глубокое дыхание, положительно влияет на работу сердца и на обмен веществ.

2. Пить больше воды.

Вода - это важнейший участник обмена веществ. Кроме того, вода подавляет аппетит (хочешь есть - выпей стакан воды!). А также она помогает вовлекать в обмен веществ накопленные жиры. Недостаток воды может заметно замедлить метаболизм. Ведь главной задачей печени в таком случае будет восстановить запасы жидкости в организме, а не сжигать жиры.

3. Достаточно спать.

В последнее время ученые-сомнологи склоняются к тому, что не стоит ограничивать режим сна восемью часами. И рекомендуют спать не менее шести, но не более девяти часов в сутки. Как показывают многочисленные исследования, переизбыток сна так же опасен для сердца и обмена веществ, как и его нехватка. А именно правильный, глубокий сон способствует обновлению клеток мозга, выработке в организме гормонов, которые ускоряют обмен веществ и, соответственно, сжигают калории и приводят к снижению веса.

4. Не забывать есть!

Как ни странно, любая еда ускоряет обмен веществ. Ведь на переработку потребляемых питательных веществ уходит около десяти процентов калорий, которые вы сжигаете за день. Конечно, не стоит начинать сразу есть килограммами, если привыкли питаться крошечными порциями. Но начните хотя бы с плотного завтрака: доказано, что именно он стимулирует обмен веществ.

5. Включить в меню продукты, необходимые обмену веществ.

Самое главное, по рекомендации ВОЗ**, съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. И хорошо, если большая часть из них будет сырыми: на их переваривание затрачивается больше энергии, чем на приготовленные. Поэтому чем больше их будет в рационе, тем лучше. Некоторые фрукты, содержащие фруктовые кислоты и растительные ферменты, также помогают обмену веществ. Например, грейпфрут и лимон улучшают пищеварение и способствуют сжиганию жиров.

Поскольку обмен веществ у людей с избыточным весом замедлен, то диетические мероприятия и физические упражнения не всегда дают ощутимый результат. В таких случаях специалисты могут рекомендовать дополнительные средства метаболической поддержки. Например, Дибикор®. Он способствует улучшению обменных процессов в печени, сердце, других органах и тканях, положительно влияет на жировой и углеводный обмен, помогает приводить к норме уровень холестерина и сахара в крови.

Источники:

* «Близко к сердцу». Нана Погосова. Издательский дом «Комсомольская правда».

** https://www.who.int/elena/titles/fruit_vegetables_ncds/ru/

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