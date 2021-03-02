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Откроют ли Европу для россиян: ковидные паспорта для путешествий планируют выдавать с лета

Новый документ собираются презентовать уже 17 марта 2021 года
Евгений СУЧКОВ
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Получается, если не признать обладателей российской прививки достойными ковидного паспорта, придется делить граждан Евросоюза на людей первого и второго сорта

Получается, если не признать обладателей российской прививки достойными ковидного паспорта, придется делить граждан Евросоюза на людей первого и второго сорта

Фото: REUTERS

Старый свет всерьез готовится выдавать ковидные паспорта тем, кто получил прививку или уже переболел коронавирусом. Благодаря этому можно будет путешествовать, в том числе и не гражданам Евросоюза. За введение такого механизма высказалась канцлер Германии Ангела Меркель, ее поддержали руководители других стран.

Правда, долгое время новый паспорт существовал только в виде идеи. Но постепенно он обрастает все новыми подробностями.

Так, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Твиттере уточнила некоторые подробности «Цифрового зеленого паспорта». Аусвайс должен будет «облегчить жизнь европейцам и позволить им, шаг за шагом, безопасно передвигаться по ЕС или за рубежом, для работы или туризма». В нем будут содержаться сведения о проведенной вакцинации, последних тестах на коронавирус для тех, кто по какой-то причине не может привиться, а также отметка о перенесенном заболевании. Конкретное законодательное предложение, учитывающее в том числе вопросы защиты персональных данных и приватности, будет представлено уже в этом месяце, а сами «пропуска» обещают начать выдавать уже летом.

- Презентация проекта «Цифрового зеленого паспорта» намечена на 17 марта, - разоткровенничался вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. - Пропуск не будет дополнительной опцией, а будет иметь ценность правового документа, основанного на Договорах о свободном передвижении.

А уже в ходе саммита 25 марта он ожидает одобрения инициативы членами ЕС и «первых шагов по организации реальной свободы».

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер заверил, что «ковид-паспорт» будет охватывать только трансграничное передвижение и не будет необходим для перемещения в пределах одной страны-участницы ЕС.

Правда, пока европейские чиновники молчат о самом интересном для потенциальных туристов из России вопросе: как получить ковидный паспорт тем, кто привился российскими вакцинами. Пока Европейское агентство по лекарственным средствам не одобрило применение даже «Спутника V», первой вакцины от коронавируса в мире. Но несмотря на это, некоторые европейские страны, недовольные темпами вакцинации в Старом свете, принимают решение закупить российскую вакцину. Получается, если не признать обладателей российской прививки достойными ковидного паспорта, придется делить граждан Евросоюза на людей первого и второго сорта.

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