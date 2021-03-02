Фото с трупом как аттракцион: в Москву приехал передвижной морг доктора Хагенса

Радуемся и машем. В аккурат к Великому посту снова пожаловал передвижной морг доктора Хагенса. Фото: DPA/TASS

Радуемся и машем. В аккурат к Великому посту снова пожаловал передвижной морг доктора Хагенса. С третьего марта за тысячу рублей в ВДНХ можно будет купить билеты на выставку Body worlds.

Нам представят разнообразные развороченные трупы, с ободранной кожей, посаженные на велосипед или за шахматную доску, держащие в руках лук и стрелы, разрезанные циркулярной пилой вдоль, поперек, надвое, в шашечку и разве что не пропущенные через мясорубку.

Да, это реальные трупы, сохранить которые удается нетленными, благодаря методу пластинации доктора Хагенса. Суть метода, появившегося еще в семидесятые годы, в том, что тело свежеумершего человека пропитывают полимером, вследствие чего ткани приобретают свойства пластика: не гниют, не источают трупный запах, гнутся, принимают разные формы.

Как утверждают создатели выставки, цель ее – образовательная. Ну, типа, человеку же надо показывать, как устроено его тело. Несогласных с этой точкой зрения обвиняют в средневековости, православии головного мозга, отрицании научного прогресса.

Семь лет назад сей аттракцион уже приезжал в Москву (правда, тогда билеты стоили не тысячу рублей, а семьсот). По заданию я на выставку ходил. Помню, что ушел в недоумении и с твердым ощущением подмены.

Может, я средневековый. Но я так и не понял, зачем было показывать трупы и чем макеты и муляжи хуже. Современные школы оснащены очень хорошо, на макетах можно разглядеть абсолютно все. Каких-то научных откровений от того, что вы увидите орган не на макете, а на трупе - ожидать не следует.

На трупе более достоверно? Но вам к чему эта достоверность, если вы не врач? К тому же надо понимать, что экспонаты Хагенса не так чтобы уж сильно натюрель. На одном трупе, демонстрирующем внутреннее устройство человека, меня поразила диафрагма, задранная чуть ли не до ушей и матка женщины, лежащая на желчном пузыре. Как объяснил студент в белом халате, приставленный внушать, что выставка "образовательная": подмена была сделана "ради наглядности".

Ну и чем такая наглядность лучше наглядноси манекенов? Помню также, что надписи были сделаны удивительно безграмотно, что-то типа "пораженные легкие", без каких-либо уточнений, чем именно поражен орган: болезнью или же тем, что увидел меня.

Но больше всего фрустрировали таблички с надписями: "Поздравляем, вы можете сфотографироваться с нашим саксофонистом за триста рублей".

Фотографироваться с трупом? Вы серьезно??? Это типа аттракцион?

Не знаю, как будет на новой выставке. Может, подписи поправят, может, переводы сделают получше. Но меня уже как-то напрягает, что на "образовательный проект" нет возрастного ограничения. Даже наоборот. Дети до трех лет приглашаются бесплатно. Кому, как не им жизненно важно глядеть на разрезанный труп с палкой, вставленной в попу, для придания устойчивости.

В целом, от передвижного морга доктора Хагенса у меня давно сложилось ощущение, что никакая это не образовательная выставка, а обогатительная, экспулатирующая интерес к смерти. Интерес к сакральному у людей всегда был, есть и будет. Об этом еще Золя писал в "Терезе Ракен": там, помимо прочего, рассказывалось, как в свободное время горожане ходили в морг, полюбоваться на трупы и вели себя по-театральному: шикали, рукоплескали. Особенно жаловали молодых и красивых утопленниц, лежащих голыми.

Тогда-то Золя и назвал морг словом "развлечение":

"Морг - зрелище, доступное любому бедняку; это развлечение, которое на позволяют себе и бедные и состоятельные прохожие".

Сто с лишним лет минуло, а как все поменялось. Во-первых, морг доктора Хагенса доступен далеко не каждому бедняку. Цена билета тысяча рублей в будни и тысяча сто пятьдесят в выходные - это вам не кот чихнул. Во-вторых по сравнению с временами Золя вкусы стали более уточенными. Теперь можно посмотреть не просто на тела, а на тело человека, нашинкованного на круглые кусочки от кончиков пальцев до макушки. И, в-третьих, теперь это называется не "развлечение", а "образование". А вы знали, что человек похож на тамбовский окорок? После выставки узнаете.

Организаторы выставки ожидают большой ажиотаж и уже запустили на сайте обратный отсчет до того счастливого момента, когда можно будет ломануться за билетами.

Сучу ножками от нетерпения. Как пелось в одной песне певицы с актуальной фамилией "Зарубина": "В нашем доме столько света, столько счастья и тепла. Морг приехал, морг приехал. Значит, я не зря ждала".