Пенсионерка взялась за молоток и банку с кислотой, чтобы отвоевать место на парковке

Устав от постоянной нехватки парковочных мест у своего дома, пенсионерка вышла на тропу войны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пожилая женщина-инвалид из итальянского города Палермо, устав от постоянной нехватки парковочных мест у своего дома, решила проблему радикально в духе голливудского блокбастера «С меня хватит». В нем главный герой, уставший от превратностей судьбы, берет в руки биту, добывает сумку с оружием, и буквально пробивается через город на день рождения своей дочери.

Биты и гранатомета у итальянки, слава богу, не нашлось. Поздним февральским вечером, дождавшись темноты, она сгребла в сумку на колесах все ножи, ножницы, молотки, клещи и гвозди, которые нашла в своем доме, и отправилась вершить свое правосудие.

Ну а чтобы окончательно отбить у соседей желание пользоваться своими автомобилями, она прихватила еще баллон соляной кислоты (которая в Италии продается свободно, как средство для очистки мрамора и камня) и пакет крысиного яда.

Как герой Майкла Дугласа, она шла по улице, прокалывала шины, царапала детали кузова, лила на капоты и крыши автомобилей кислоту, била стекла и засыпала в салоны ядовитый порошок. Таким образом она в итоге «оттюнинговала» 30 машин.

Остановить разбушевавшуюся «террористку» удалось только спустя час совместными силами полиции и медиков «скорой помощи», вколовшей буйной пациентке мощное успокоительное.

В итоге на место происшествия пришлось вызывать еще и пожарных вместе с представителями сил гражданской обороны - улице потребовалась специальная обработка.

Сама же хулиганка сейчас находится в больнице — у нее ожоги рук и отравление.

А ведь место на парковке можно было получить куда более мирным способом. В Италии пенсионерам она полагается бесплатно, надо лишь написать заявление местным властям. Но горячая сицилийская бабушка вместо этих бюрократических процедур решила в прямом смысле выйти на тропу войны.