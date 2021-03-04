Племянница генсека Любовь Брежнева: «В 1970-х Леонида Ильича подсадили на наркотики, что и привело к смерти»

Сейчас женщина живет на западном побережье США и пишет детские книги. Фото: Личный архив

Последние 30 лет Любовь Брежнева живет в США. На Родине же она известна и как племянница генсека, и как автор одноименной книги, гремевшей в начале 90-х.

Там она описывала нравы советской номенклатурной верхушки и собственную непростую судьбу. Жаловаться было на что, ведь, по словам Брежневой, КГБ разрушил ее отношения с симпатичным военным из Восточной Германии, в которого та была влюблена.

Впрочем, сейчас о «Племяннице генсека» Брежнева вспоминает с неохотой. Мол, редакторы все переврали, получилась клюква о Советском Союзе. Правду обещает рассказать в новой книге, над которой сейчас работает. В беседе с «КП» Любовь Брежнева объяснила, почему решила уехать из страны в начале 90-х, и почему сейчас самое время вернуться.

Травля семьи генсека

- Почему вы уехали в Америку?

- Нужно начать издалека. По моему мнению, самым незаслуженно оклеветанным политическим деятелем был Сталин. Не избежал этой участи и мой дядя, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Дискредитация его личности превратилась в самую бесстыдную кампанию клеветы в период перестройки. В середине 1970-х Леонида Ильича подсадили практически на наркотики. Здоровый, активный, жизнерадостный человек за короткий срок превратился в развалину. Наркотики разрушили его центральную нервную систему, что и привело к смерти, наступившей 10 ноября 1982 года.

- Кто это сделал?

- Я случайно оказалась свидетелем того, как генеральному секретарю люди из власти передавали сильнодействующие снотворные. Этот эпизод подробно описывается в моей новой книге «В тени Кремлевских стен», которая вскоре будет опубликована в России.

- Вы не могли выносить такого отношения к своей семье?

- В период перестройки началась беспрецедентная травля всех членов семьи Брежнева. Она была организована по указке сверху. Кое-какие детали этого мне рассказывал бывший председатель КГБ Виктор Михайлович Чебриков, друживший с моим отцом. Начали с того, что урезали пенсии. Мой отец, брат Леонида Ильича, Яков Ильич Брежнев, проработавший в металлургической промышленности 49 лет, вместо 200 рублей стал получать 120. Та же участь постигла его сестру Веру Ильиничну и детей Леонида Ильича - Юрия и Галину.

Когда по приказу свыше из всех документальных фильмов о Великой Отечественной войне были вырезаны кадры с Леонидом Ильичом, который был фронтовиком и участником Парада Победы, - это стало еще одним тяжелым ударом для всех его родственников. У меня до сих пор сжимается сердце, когда я вспоминаю, как, узнав об этом, плакал мой отец.

Несчастную слепую, больную вдову Леонида Ильича Викторию Петровну вышвырнули с государственной дачи буквально в 24 часа. Ее потом приватизировали и позже продали за большие деньги какому-то олигарху.

Была сорвана памятная доска со стены дома № 26 по Кутузовскому проспекту, где жили Брежневы. Потом эту доску вывезли в Германию, где продали в один из музеев как символ репрессий, к которым мой дядя не имел никакого отношения. Организовал все это один мелкотравчатый либерал. Фамилию этого деятеля называть здесь не буду, чтобы не втягивать «Комсомолку» в возможные разбирательства. А вот в книге своей прямо укажу на этого негодяя. Его сегодня частенько можно увидеть на разных российских телеканалах, где он учит всех морали.

Про это фото Любовь (слева) с улыбкой рассказывает, что постригла свою младшую сестру Люсю (справа) «под Ленина». Фото: Личный архив

300 долларов за бестселлер

- Книга, которую вы написали и издали в Америке, - The World I Left Behind - это версия «Племянницы генсека», изданной в свое время в России? Или есть какая-то разница между ними?

- Разница огромная. Американцам нужно было все разжевывать. Что же касается «Племянницы генсека», я очень сожалею о ее публикации. Не по моей вине получилась «развесистая клюква». Оформление книги отвратительное. Фотографии, размещенные на обложке, взяты из интернета без моего разрешения и без согласования со мной. Издательство «Центр-полиграф» за немалый тираж - 35 тысяч экземпляров заплатило мне… 300 долларов. Самое печальное, что журналисты и шоумены вырывали и продолжают беззастенчиво вырывать из этой книги цитаты и факты без ссылки на автора.

Обложка книги "Племянница Генсека".

- Как книгу восприняли в США?

- Начнем с того, что рукопись на русском языке попала в руки одному из мэтров американского издательского бизнеса. Адвокаты этого издательства сделали официальный запрос в КГБ по поводу моего родства с Леонидом Ильичом Брежневым. Ответ был положительный, иначе книга никогда бы не увидела свет.

The World I Left Behind стала бестселлером. Ведущие газеты и журналы откликнулись на нее серьезными рецензиями. Меня приглашали выступать на телевидение, радио, в клубы, университеты, колледжи.

- А ведь это не единственная книга, написанная вами. Есть еще детские.

- Я никогда не планировала писать детские книги. Но однажды я рассказала своему супругу Шону о белой крысе, которая жила в нашем доме в Магнитогорске. Мне в ту пору было 4 года. Крыса по имени Шкряба была удивительным существом… Муж был так восхищен моим рассказом, что тут же спросил: «А почему бы тебе не написать эту историю для детей?» Так началась моя карьера детского писателя. На сегодня у меня около 35 детских книг, изданных в США на английском языке.

Любовь Брежнева. Фото: Личный архив

Сестры не признавали

- Вы всегда носили фамилию Брежнева? (Любовь - внебрачная дочь Якова Брежнева, брата Леонида Ильича, которую тот признал. - Ред.)

- С 7-летнего возраста я стала носить фамилию отчима, смерть которого оплакиваю вот уже 14 лет. Это был удивительный человек. О том, кто мой настоящий отец, я узнала, будучи школьницей. Подруга рассказала мне об этом. Как выяснилось позже, об этом все знали, но мне до поры до времени не рассказывали. Мне вообще многого не рассказывали. Я вернула фамилию своего отца, причем именно в тот период времени, когда в России против всех Брежневых началась кампания клеветы.

- Вы благодарны Брежневым за то, что вас признали?

- Почему я должна бить челом и благодарить всех Брежневых за свое рождение или признание? Я благодарна только своим родителям и отчиму. И судьбе. За то, что моим дядей был Леонид Ильич Брежнев - один из самых замечательных людей, которых я знала, и один из самых выдающихся государственных и политических деятелей. Даже несмотря на то, что положение Леонида Ильича никому из его близких добра не принесло.

- Неужели у вас не было никаких привилегий?

- Если говорить о материальных, то не было. Разве что паек, который отец приносил внукам где-то раз в год. Да и воспитывали меня всегда так, что нельзя было позволять себе лишнего только потому, что я являлась родственницей Леонида Ильича. В период своего руководства огромной страной он построил 1,5 млрд квадратных метров жилья. 90% населения получали его бесплатно. 10% квартир были кооперативными. Кстати, в эти 10% попали и мы с мужем, у меня никогда не было государственной квартиры.

- Как сложилось общение с сестрами по отцу?

- Они просто меня игнорировали. Возможно, думали, что я буду на что-то претендовать. А я ничего не просила и ничего не взяла после его смерти. Ходили слухи, что у отца на счетах осталось порядка 2 миллионов долларов. А у него и счетов-то не было, пенсия была мизерная. При первой же возможности после моего переезда в Америку я выслала ему 50. Так он даже не знал, как их можно поменять на рубли.

- Правда, что вы собираетесь возвращаться в Россию?

- Правда. Этой весной. Просто пора. Надо было раньше. Россию сейчас унижают. Клеветническая кампания, подобная той, которую прошли Брежневы, ведется сейчас против целой страны. Так что мое место сейчас там. В России у меня два сына и внуки.