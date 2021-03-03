Фитотерапия: как собрать домашнюю аптечку в эпоху COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если задуматься, то наш организм - это биологическая машина. А где запчасти? Конечно же, они прежде всего будут в природе. Классическое, самое краткое определение фитотерапии – это лечение растениями. В практическом плане фитотерапия – это комплекс специфических методов, - поясняет Сергей Николаевич Турищев, доктор медицинских наук, профессор, заведующий курсом фитотерапии при кафедре семейной медицины факультета послевузовского профессионального образования врачей Сеченовского университета, известный практикующий врач-фитотерапевт.

Лекция эксперта в редакции «Комсомольской правды» стала первой в рамках Интерактивной школы по обучению искусству фито- и ароматерапии для представителей старшего поколения.

Врач-фитотерапевт Сергей Турищев Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ТРИ МЕТОДА ПОМОЩИ

Почему фитотерапия помогает людям? Есть несколько видов лечебных факторов, рассказал профессор Турищев.

1. Психотерапевтический.

«Вера в фитосредства имеет большое значение. Нередко пациенты приходят и говорят: я лечился многими средствами, но верю в растения. Такой настрой на лечение очень важен», - отмечает врач.

2. Информационная программа лечения.

«Когда я рекомендую больному определенные травы, сборы или сам их делаю и даю ему, то сопровождаю это определенной инструкцией, рассказываю правила поведения, приема. Это как букет для любимой: важно передать человеку свое пожелание всего лучшего, уважения и т. д. Это тоже способствует выздоровлению», - говорит Сергей Николаевич.

3. Фармакологическое воздействие.

«Фитотерапия - те же фармакологические средства, биологически активные вещества, можно сказать, те же химиопрепараты, потому что в конечном итоге это тоже химия в принципе», - поясняет доктор.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ВАЖНО

- Мы ни в коем случае не должны противопоставлять фитотерапию другим методам и средствам, - подчеркивает профессор Турищев. - Бывает, что люди обращаются - мол, я не хочу операцию делать, хочу только травами полечиться. Но любой врач должен понимать, что надо выбрать самый оптимальный путь для этого пациента. Убедить, что в его случае, допустим, в первую очередь лучше сделать операцию. Или, скажем, пройти физиолечение и т.д. Правильно будет использовать возможности фитотерапии в той мере, в которой они применимы. Не раздувая и не преуменьшая значения фитотерапии.

ДОМАШНЯЯ ФИТОАПТЕЧКА: ЧТО В НЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ

«Зачастую домашнюю фитоаптечку формируют с учетом заболеваний членов семьи, в первую очередь, пожилых людей. Можно подобрать примерно десяток растений, которые помогут справиться с самыми распространенными проблемами», - говорит профессор Турищев.

- Антисклеротический сбор (при отложениях холестерина на стенках кровеносных сосудов): цветки гречихи, корень шиповника, лист березы.

Сбор на основе этих трех компонентов доктор Турищев рекомендует принимать в течение 2-3 недель.

- При частных болях в сердце, повышении артериального давления: нужны средства, снимающие спазмы сосудов. Помогут: мята, мелисса, душица, семя укропа, кориандр, тмин, анис, ромашка. - Успокаивающее действие (тоже хорошо действует при болях в сердце, повышении давления): валериана, пустырник, Иван-чай, таволга, пион, хмель, липа.

- Мочегонное (в том числе нередко требуется при лечении гипертонии): лист березы, лист брусники, толокнянка, лист черники.

- Для печени: артишок, барбарис, бессмертник, облепиха, пижма. расторопша, солянка, тыква.

- Для повышения защиты от вирусов и бактерий: дуб, горец, полынь, эхинацея, календула, имбирь, зверобой, шалфей, эвкалипт.

- Жаропонижающие: анис, бузина черная, горец птичий, ива, золототысячник, малина, мята, солодка, липа.

Еще больше советов эксперта — в видеозаписи лекции

КСТАТИ

Как лечат эфирными маслами

- Кроме фитотерапии есть ароматерапия, это лечение эфирными маслами. Способы их применения – это не только вдыхание ароматов, но классические ингаляции, ванны, обтирания, компрессы. Это тоже ароматерапия, - поясняет Сергей Николаевич. - Широко используются растирания, массаж с применением аромамасел. Все чаще встречается применение эфирных масел в помещениях. Это можно приветствовать.

Проект Интерактивная школа по обучению искусству фито- и ароматерапии «Ароматы и травы здоровья: как помочь иммунитету» организован редакцией «КП» совместно с АНО «Ноосфера» на средства гранта, предоставленного Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы в рамках конкурса «Москва-добрый город», сайт проекта — www.травыздоровья.рф