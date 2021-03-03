Идеальная красота: Ирина Шейк снялась обнаженной для журнала Vogue

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк появилась на обложке мартовского номера таиландского издания журнала Vogue. Русская красавица стала амбассадором бренда Chanel, продемонстрировав несколько нарядов из новой коллекции французской марки. 35-летняя супермодель также снялась обнаженной, позируя за огромным логотипом Chanel. Фото получилось стильным и одновременно волнующим. Хотя все стратегические места Ирина скромно прикрыты гигантским знаком, ей все же удалось продемонстрировать длинные ноги и безупречные линии стройной фигуры.

35-летняя супермодель снялась обнаженной, позируя за огромным логотипом Chanel. Фото: Инстаграм.

Снимками Ирины в Инстаграме поделились авторы фотосессии – братья-фотографы Лука и Алессандро Морелли. На фото Ирина предстает в необычном образе – с короткой стрижкой-пикси, одной из самых модных причесок этого сезона. С кокетливой стижкой Шейк похожа на француженку – видимо, именно этого сходства и добивались стилисты Chanel.

Ирина Шейк появилась на обложке мартовского номера таиландского издания журнала Vogue. Фото: Инстаграм.

Ирина много работает, она – лицо десятков известных марок. Модель одна воспитывает дочку Лею, которая после расставания Шейк с бойфрендом, голливудским актером Брэдли Купером, живет с мамой в Нью-Йорке. Впрочем, Брэдли старается как можно чаще видеться с дочкой, и, когда Ирина на съемках, именно он присматривает за трехлетней малышкой. По словам знакомых Купера и Шейк, у них не возникает разногласий в вопросах воспитания ребенка.

- Они живут согласно специально составленному графику общения с дочерью, который варьируется в зависимости от их рабочей нагрузки. Никаких споров относительно этого расписания у них никогда не возникало. Брэдли обычно занят больше: у него есть фильмы, в которых он снимается подряд. Однако даже в этом случае он уверен, что проводит с дочерью достаточно много времени, - рассказал источник из окружения порталу Us Weekly.

Русская красавица стала амбассадором французского бренда. Фото: Инстаграм.

Бывшие влюбленные отлично ладят, однако о воссоединении речи не идет. Каждый из них живет своей жизнью, и это их вполне устраивает.

- Они находятся в здоровых отношениях и очень уважают друг друга, что делает процесс совместного воспитания ребенка более плавным и гладким. Сейчас им лучше всего быть друзьями, - сообщил источник.

С Брэдли Купером Ирина начала встречаться в 2015 году. В марте 2017 года у них родилась дочь Лея, а уже спустя два года, в 2019-м пара рассталась.