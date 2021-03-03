Волнующие изгибы: Дженнифер Лопес примерила откровенный купальник, от которого глаз не оторвать

Дженнифер Лопес ни за что не дашь 51 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженнифер Лопес не устает доказывать, что она – номер один и на сцене, и в Инстаграме. Ну кто еще в 51 год может позволить себе примерить купальник с откровенными разрезами, практически не оставляющими простора для воображения? Именно в таком наряде поп-дива сфотографировалась у зеркала в спальне, выложив снимок в сеть на радость своим поклонникам. Пост певицы моментально набрал больше 5,5 миллиона «лайков».

На фото Джей Ло сидит, поджав под себя ноги и демонстрируя волнующие изгибы фигуры. Заметно, что певица специально не готовилась к фотосессии: на ее лице – ни грамма косметики, волосы скручены в небрежный пучок и наспех закреплены резинкой. И все же она выглядит так, что ей позавидуют многие молоденькие девушки. «Вечно молодая», «Красотка», «Дженнифер, ты просто бомба», - пишут поклонники в комментариях.

Снимок певицы в белом купальнике набрал больше 5,5 миллиона «лайков». Фото: Инстаграм.

К слову, фотография сделана не в доме Дженнифер, а в Доминиканской Республике, куда она прилетела для съемок в комедии «Брак по залету». В картине также снимаются Чич Марин («Дети шпионов»), Д'Арси Карден («В лучшем мире»), Десмин Борхес («Утопия») и Джош Дюамель («Трансформеры»). По сюжету главные герои - Грейс и Том – прилетели в Доминикану, чтобы сыграть свадьбу. Неожиданно все гости бракосочетания оказываются заложниками. Дженнифер Лопес играет невесту, ее главным партнером станет американский музыкант Ленни Кравиц – ему досталась роль бывшего бойфренда героини Джей Ло.

Новый 2021 год начался для певицы более чем удачно. Дженнифер основала собственный косметический бренд JLO Beauty и с 1 января запустила в продажу линейку средств по уходу за кожей. Лопес призналась, что создание бренда было ее «30-летней мечтой». К слову, Дженнифер весьма успешна не только в музыке, но и в бизнесе. У нее уже есть модный бренд JLo by Jennifer Lopez: под этой маркой артистка выпускает одежду, парфюмы и аксессуары. Дженнифер создала модную империю в 2001 году, и с тех пор она принесла певице и другим инвесторам более миллиарда долларов. Лопес стала одной из первых звезд шоу-бизнеса, запустившей свой бизнес в сфере моды – и одной из самых дальновидных.

Джей Ло с женихом Алексом Родригесом. Фото: Инстаграм.

Дженнифер не раз попадала во всевозможные рейтинги самых модных звезд. В 2019 году Ассоциация модельеров Америки признала ее самой стильной женщиной года. Все прекрасно у певицы и в личной жизни. Хотя ей пришлось отложить свадьбу с бейсболистом Алексом Родригесом на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, в ее отношениях с женихом царит полная гармония. Более того, Дженнифер даже подумывает: а не отменить ли ей свадьбу совсем? Если отношения и без того безоблачные, что изменит штамп в паспорте? Поп-дива призналась, что они совсем не спешат скорее расписаться и, возможно, будут как известная голливудская пара Голди Хоун и Курт Рассел жить вместе 37 лет, не оформляя законного брака.

- Мы много говорили о свадьбе, но мы оба уже были в браке. И что это значит для нас? Разговор всегда сводится к вопросу: ты хочешь скорее пожениться? Нет, потому что нам некуда спешить, – рассказала Дженнифер в одном из интервью.