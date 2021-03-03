В России появилась кредитка, сама определяющая срок льготного периода

Аналогов «Удобной карте» на рынке нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Газпромбанк запустил кредитную «Удобную карту», беспроцентный период по которой может достигать 180 дней, а также предусмотрено снятие наличных на сумму до 100 тыс. рублей без процентов. Кроме того, оформить дополнительную карту можно бесплатно.

Карта сама определяет срок беспроцентного периода: если общая сумма покупок за два месяца составила менее 60 тыс. рублей, то льготный период составит 90 дней, а если более, то увеличится до полугода.

Клиенты, которые тратят по кредитке больше 5 тыс. рублей в месяц, смогут пользоваться ей бесплатно, а которые меньше, заплатят 199 рублей в месяц. Если клиент не пользуется картой и у него нет задолженности, платы за обслуживание тоже не будет.

По карте предусмотрен обязательный ежемесячный платеж — 5% от задолженности, но не менее 500 рублей. Это не проценты, а частичное погашение взятой в кредит суммы.

Таким образом, проценты по кредиту не начисляются, если клиент расплачивается за покупки картой и вносит потраченную сумму до даты окончания льготного периода, а также осуществляет регулярные минимальные ежемесячные платежи и оплачивает комиссию за ежемесячное обслуживание, если траты составляют менее 5 тысяч рублей. При этом если клиент не успел погасить задолженность в срок 90 или 180 дней в зависимости от суммы трат, ставка по кредитке в первые два календарных месяца составит 11,9% годовых и будет распространяться на все покупки, совершенные в этот период.

«Уникальные розничные продукты являются одной из визитных карточек Газпромбанка, а наша знаменитая «Умная карта» неоднократно признавалась лучшей для клиентов», — прокомментировал первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович.

Это действительно не первый продукт Газпромбанка с необычным для финансового рынка предложением. В 2019 году банк выпустил «Умную карту», которая сама определяет категории для повышенного кэшбэка до 15%, а также вклад с выплатой дохода в начале срока.

По словам Поповича, аналогов «Удобной карте» на рынке нет: она сама определяет срок беспроцентного периода, и это делает ее уникальной.

Общую сумму задолженности к погашению, дату окончания беспроцентного периода и другие детали удобно отслеживать в личном кабинете в мобильном приложении Газпромбанка, а оформить карту с доставкой на дом можно через сайт банка, отмечается в сообщении.