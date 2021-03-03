У арт директора СТС Медиа угнали внедорожник

Директор СТС-Медиа Александр Тоник Фото: Instagram.com

В полицию обратился 34-летний Александр Тоник, арт-директор медиахолдингда СТС Медиа. Мужчина рассказал полицейским, что неизвестные угнали его автомобиль Hyundai Tucson. Иномарка была припаркована рядом с домом Александра, во дворе на Сосенском стане в московской Коммунарке.

Мужчина оставил авто у дома поздней ночью 22 февраля и направился домой. Несколько дней Александр машиной не пользовался и не проверял, на месте ли она. Когда же вечером 1 марта автомобиль понадобился владельцу - парковка оказалась пуста, а белый кроссовер бесследно исчез.

«Автомобиль угнали в промежуток между 22 февраля и 1 марта в одном из дворов по улице Сосенский стан в Коммунарке. Авто было свежее, 2019 года выпуска, оборудован штатной сигнализацией. Охранная система не сработала и не защитила машину, иномарку угнали. Точный ущерб от действий воров сейчас устанавливается», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает угнанный у арт-директора СТС Медиа автомобиль. Полицейским предстоит проверить все камеры наружного видеонаблюдения, на которые могли попасть угонщик и краденный кроссовер.

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