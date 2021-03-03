Чемпионку по пауэрлифтингу задержали за контрабанду стероидов прямо в отделении почты

Анна давно и всерьёз занимается пауэрлифтингом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Недавно в одно из постовых отделений Одинцово пришла посылка из Беларуси. И никто бы не обратил внимания на небольшой пакет, если бы не система проверки почтовых отправлений. На рентгене сотрудники почты обнаружили подозрительное содержимое, а именно ампулы и таблетки. Нередко в таких посылках находят наркотики, поэтому сотрудники почты уже знают, что делать в таких случаях. Они сообщили обо всём в полицию и стали ждать, когда за посылкой придут.

Вскоре в почтовое отделение обратилась девушка спортивного телосложения с нужным уведомлением. Оператору пришлось немного отвлечь её, чтобы сотрудники наркоконтроля успели застать её при получении посылки. Как только пакет оказался в руках у адресата, к девушке подошли полицейские. Они попросили её открыть и продемонстрировать содержимое посылки. Спортсменка послушно его развернула.

— В ходе досмотра был изъят полиэтиленовый пакет, в котором находились ампулы с жидкостью и два блистера с таблетками. Препараты были направлены на экспертизу — сообщил источник kp.ru.

Девушка не стала отпираться и сама рассказала полицейским, что в посылке не наркотики, а анаболические стероиды, которые она заказала для себя. 38-летняя Анна (имя изменено) давно и всерьёз занимается пауэрлифтингом. Спортсменка участвует в соревнованиях по жиму лёжа и занимает призовые места. В числе её побед - Кубок Европы имени Ивана Поддубного по жиму, где девушка заняла первое место. Анна поднимает снаряды существенно превышающие её собственный вес. Чтобы спортивные показатели и дальше росли, девушка решила прибегнуть к помощи так называемой фармы. Но результат оказался не тем, что ожидала Анна. По факту контрабанды сильнодействующих веществ завели уголовное дело, а саму спортсменку пока отпустили под подписку о невыезде.