1:0 в пользу реагентов и техники: в России подводят итоги зимы

Фото: УЗПМ

Несмотря на окончание календарной зимы, непогода в большей части России не собирается сдавать позиции. 1 марта россияне традиционно поздравляли друг друга в социальных сетях с наступлением весны и днем котов. А травматологи и инспекторы ГИБДД продолжают подсчитывать жертв снежной колеи и гололеда. Эта зима выдалась по-настоящему напряженной, и наглядной во всех планах.

В частности, в вопросе «сыпать реагенты или нет» стало очевидно, что последнее слово за дорожниками, а не общественностью. Потому что, как не убирай, найдутся недовольные, а вот за скользкие дороги и улицы спросят именно с дорожных служб и властей. Рассказываем о непостоянстве общественного мнения и зимних баталиях в регионах.

Как отмечают климатологи, зима стала необычной по целому ряду показателей для большинства регионов. Урал и Поволжье столкнулись с температурами ниже -30 Сибирь в этот сезон вспомнила, что такое настоящие суровые морозы, местами доходящие до -60 Даже москвичи, привыкшие за долгие годы к европейским температурам, были вынуждены достать теплые шубы и обувь. Обильные осадки и скачки температур в ряде городов оголили слабые места в зимнем содержании.

Повсеместный человекопад

Первым слабым звеном практически во всех регионах стали тротуары. Ярославль. С 26 по 28 февраля в городские травмпункты с различными травмами поступило 603 человека, сообщают в региональном департаменте здравоохранения и фармации. Почти 100 человек пострадали за выходные на скользких улицах Казани. За неделю в Воронежской области травмировалось более 2 тысяч человек.

В Барнауле после 2,5 тысяч человек, упавших на гололеде, делом занялась прокуратура. Список можно продолжать бесконечно. Причины называют две: нехватка рабочей силы (ковид вернул мигрантов по домам) и неэффективные противогололедные материалы. Во всех городах, столкнувшихся со всплеском травматизма, пешеходные зоны посыпали либо пескосоляными смесями, либо щебнем. Ни то, ни другое, очевидно, не сработало.

Фото: УЗПМ

За рубежом пешеходные зоны мегаполисов обрабатывают реагентами или специальной смесью из реагентов с каменной крошкой. По такому пути идет Москва, в которой зимний уличный травматизм самый низкий в стране. Почему власти других городов безразличны к человеческим жизням, не понятно.

На самом донышке

Вторая проблема, на которую обратили внимание этой зимой – нехватка дорожной техники. Новый глава Екатеринбурга Алексей Орлов лично проинспектировал дорожные службы и выяснил, что износ коммунальных машин на данный момент составляет порядка 70 процентов. После рейда он рассказал, что попытается решить вопрос при помощи администрации области и дополнительного финансирования.

Этот город не исключение, а скорее подтверждение правил. Катастрофическое недофинансирование отрасли и износ техники привел к тому, что службам просто нечем убирать дороги. В Новосибирске, например, не хватает более 600 единиц. Сейчас город спешно нашел 100 млн рублей, чтобы хоть немного заполнить брешь.

Ситуация могла быть еще хуже, признаются в управлении автомобильных дорог Новосибирска, не перейди они несколько лет назад на современные реагенты. Благодаря низкому расходу средства, даже тем количеством автомашин, что есть, дороги оперативно удается спасти от гололеда.

+300% аварийности

Третьим слабым звеном оказались нервы некоторых глав городов. Некоторые чиновники увлеклись чтением комментариев в соцсетях и сделали ряд ошибок.

Фото: УЗПМ

В Челябинске в январе власти потребовали от подрядчиков не посыпать дороги реагентами. За этим последовал всплеск аварий и шквал жалоб в тех же соцсетях на гололед. За колею и накат подрядчика оштрафовали в ГИБДД почти на 1 миллион рублей. После чего антигололедные средства были вновь допущены на проезжую часть. В Красноярске ситуация с народным мнением привела к росту аварийности на 300%.

Там в преддверии крупных региональных выборов дорожники столкнулись с беспрецедентной критикой членов одной из партий в горсовете и Законодательном собрании региона. Нападки в адрес коммунальщиков касались в основном применения многокомпонентных реагентов.

И на 3 месяца город вернулся к пескосоляным смесям. Итогом стало еще большее возмущение, теперь уже грязными и опасными улицами. Водители стали требовать вернуть реагенты на проезжую часть. К этим требованиям присоединилась и ГИБДД, отметив, что количество аварий из-за скользких дорог выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Делом занялась прокуратура, которой ссылка «в соцсетях советовали не сыпать» явно не аргумент. Подобный эксперимент над людьми четыре года назад проводил Санкт-Петербург. Где также по просьбам комментаторов «подарить белый город» экс-глава Комитета по благоустройству перевел город на бессолевую диету. Рост аварийности и травматизма не заставил себя ждать. Число зимних аварий в разы превысило количество ДТП в самом крупном мегаполисе страны – Москве. Весной Северную столицу накрывали пылевые бури.

Фото: УЗПМ

Врачи фиксировали увеличение астматических заболеваний. Те, кто просил снега зимой, стали требовать чистых дорог. В этом сезоне Санкт-Петербург вернулся к общемировой практике применения реагентов для борьбы с гололедом.

Кстати

Впереди у нас с вами еще более месяца фактической зимы и самый травмоопасный период. Переходы через ноль и ледяные дожди - частые гости в марте. А значит, дорожные службы и власти должны мобилизовать все ресурсы и средства, чтобы не допустить человеческих жертв. И это все, что должно сейчас волновать коммунальщиков. Потому что мнения, сказанные в сети, останутся виртуальными мнениями, а ответственность за аварии и травмы – реальна и законодательно возложена на глав муниципалитетов. И за этим пристально следят – госавтоинспекция и прокуратура. И подписчики в ваших соцсетях.