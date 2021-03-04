Звездный билет: косметолог из Подмосковья выиграла в лотерею 94 миллиона рублей

Ольга Устинова Фото: Александр РОГОЗА

- Моя мама до сих пор не знает. И большинство друзей до самого последнего времени не знали, что я выиграла. Хотя с тех пор прошло уже больше пяти лет…

С Ольгой Устиновой встречаемся в кофейне в центре подмосковного Реутова. Миловидная женщина, которой недавно исполнилось 30 лет, - счастливая жена и мама троих детей. Ольга - пожалуй, первый в российской истории победитель лотереи, в одночасье ставшая долларовым миллионером и решившаяся рассказать об этом.

Практически каждый год кто-то выигрывает какие-то несметные суммы. Но многие из этих историй заканчиваются так себе (см. «Досье «КП»).

Что происходит в жизни, если в какой-то момент ты вдруг становишься сказочно богатым? Как тебе сносит крышу? Кто начинает покушаться на твои деньги?

«МОГЛА СЛУЧАЙНО ВЫБРОСИТЬ»

- В лотереи я никогда не играла, - уверяет Ольга. - Тот билетик мне в магазине дали на сдачу. Я его положила в сумочку и вспомнила где-то через месяц.

Женщина проверила через интернет номер билета. Потом еще раз. И еще. Что-то явно было не так. Слишком много цифр. Долго, говорит, не могла поверить, что это не ошибка.

Но система упорно указывала: этот билет выиграл 94 миллиона 382 тысяч 263 рубля. Джек-пот лотереи 6 из 45. Умные люди математически вычислили, что в этой версии лотерей вероятность выигрыша запредельно низкая - 1 к 8 145 060. Так что Ольге Устиновой не просто повезло, а невозможно повезло.

- Это было в сентябре 2015 года. На тот момент я жила в Благовещенске и работала косметологом. Позвонила в Москву, в компанию, которая проводит лотереи. Оказалось, победителя все это время искали. Мне сказали, что нужно приехать в их столичный офис и предъявить выигрышный билет. Его там должны проверить на подлинность.

НЕРВНЫЕ НЕДЕЛИ

Проверка заняла около трех недель - Ольге все это время приходилось снимать квартиру. И в один прекрасный день ей объявили: подлинность билета подтверждена.

- Деньги пришли не сразу. Было несколько траншей по 10-20 миллионов - всю сумму я получила примерно в течение трех месяцев.

94 миллиона рублей по курсу 2015 года - около 1,5 миллиона долларов.

- Приходилось отбиваться от просителей?

- Нет. Потому что я никому о выигрыше не сказала. Даже маме. Лотерейная компания, конечно, предлагала сделать со мной интервью, сфотографировать меня с выигрышным билетом. Но я наотрез отказалась. Да, имя и фамилия победителя были известны. Мне иногда писали в соцсетях незнакомые люди: ой, а это случайно не вы? Я никогда не отвечала.

Ольга Устинова и отремонтированный ею подвал Фото: Александр РОГОЗА

В МОСКВУ, В МОСКВУ!

- Можете вспомнить первое, что вы купили после выигрыша? Может, вещь какую-то, о которой давно мечтали, но не могли себе позволить?

- По сути, первой покупкой была квартира в Москве. Мы сразу решили переехать из Благовещенска в столицу, мы с мужем и наши родители - моей маме и маме моего мужа тоже купили квартиры.

- Вы же говорите, что ваша мама до сих пор не знает. И у нее не возникло никаких подозрений, что вы внезапно покупаете сразу три квартиры в самом дорогом городе России?

- Мы ей сказали, что это все в ипотеку. Думаю, она в ближайшее время, конечно, все узнает. Может, в «Комсомольской правде» и прочитает, - улыбается Ольга. - Но не думаю, что она обидится. Я как дочь о ней позаботилась.

Была у Ольги мечта - сделать собственный косметический салон. В Москве она (уже работавшая несколько лет косметологом) устроилась сначала в один спа-центр, потом в другой, элитный на Рублевке.

Я работала и изучала, как это все устроено. Через несколько месяцев открыла свой салон. Вложилась. Мы какое-то время неплохо поработали, но в итоге я этот проект закрыла.

- Он прогорел?

- Не то что прогорел. Я не ушла в большой минус, все-таки прибыль была. Просто со временем я поняла, что пока у меня не получается создать правильную команду.

МАШИНА — РОСКОШЬ, А НЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Чтобы сохранить деньги, Устиновы начали вкладывать их в недвижимость. Покупали квартиры в строящихся домах, потом делали там ремонт и сдавали в аренду или продавали.

- У нас всегда 3-4 такие квартиры. Деньги от аренды - это стабильный ежемесячный доход, на который мы живем.

- На себя вы после выигрыша стали тратить намного больше?

- Я бы так не сказала. Мы живем примерно на 150 тысяч рублей в месяц. При том, что у нас с мужем трое детей (старший ребенок родился еще в Благовещенске, двое младших - уже после выигрыша лотерейных денег, - Авт.). Муж - юрист по образованию, у него здесь своя юридическая фирма. Но при этом, отмечу, мы не покупали и не собираемся покупать машину. Считаем это бессмысленной тратой денег. Тем более, нет смысла покупать какие-то супердорогие элитные авто. Помимо затрат на покупку, это ежемесячные расходы на бензин, заморочки с парковкой. Гораздо дешевле, куда бы мы ни ехали, заказывать такси - пусть даже премиум-класса. Все свободные деньги мы стараемся вкладывать. Держать деньги на счетах в банках тоже бессмысленно. Самое выгодное вложение - в недвижимость.

По словам Ольги, со временем она поняла, что наибольшую прибыль приносят даже не квартиры, а нежилые помещения.

Подвал Устинова разделила на секции. В каждой - ряды помещений из красного кирпича, с металлическими дверями. Фото: Александр РОГОЗА

ПО ЩИКОЛОТКУ В ВОДЕ

Полтора года назад семья переехала из Москвы в Реутов. Ольга Устинова говорит, что город ей с мужем очень понравился. Взяли квартиру в новом многоэтажном доме. И через какое-то время узнали от соседей о большой местной проблеме.

- Дом-то застройщик возвел. С ним все нормально. А вот подвал доделывать не стал. Там 1000 квадратных метров и это было пространство, затопленное водой. От запаха стоячей воды страдали все нижние этажи. Я решила выкупить этот подвал.

Мы как раз уже в подвале. Ольга показывает мне в телефоне фото, как здесь было. Вода, вода, кругом вода - из поврежденных труб.

Теперь все высушили. Подвал Устинова разделила на секции. В каждой - ряды помещений из красного кирпича, с металлическими дверями. Проложили новые коммуникации, интернет.

- Теперь это кладовки и офисы - такие помещения любят арендовать небольшие интернет-магазины, - объясняет женщина.

Здесь она теперь сдаёт кладовки и дешевые офисы. Фото: Александр РОГОЗА

ЗОЛОТОЙ ПОДВАЛ

По словам бизнесвумен, в этот проект они с мужем вложили более 60 млн рублей. Пришлось продать кое-что из прежней недвижимости.

- Все уже отбилось. И даже вышло в плюс, - уверяет женщина. И объясняет на пальцах: - Здесь у нас около 170 таких отдельных помещений. Мы их сейчас сдаем и продаем. В аренду квадратный метр стоит 1 тысячу рублей в месяц. Например, многие жильцы дома берут себе кладовки, чтобы хранить велосипеды, доски от сноуборда и другие вещи, которые не помещаются в квартирах. Или сюда мебель приносят на 2-3 месяца, пока дома ремонт идет. Кладовка такая обходится арендатору ежемесячно в 6 тысяч рублей. Но ее можно и навсегда выкупить. На продажу стоимость «квадрата» - 115 тысяч. То есть 6-метровая кладовка будет стоить около 700 тысяч рублей. Но есть ведь здесь площади и побольше - которые закладывались под небольшие офисы и склады, например. Там и 20, и 30 квадратных метров.

Как рассказывает Ольга Устинова, около 70 из 170 «кладовок» в ее подвале уже проданы. И это всего за год.

Останавливаться Ольга не собирается. В доме по соседству находится двухуровневый паркинг, недоделанный застройщиком. Бюджет проекта оценивают в 600 с лишним миллионов рублей.

- Я нашла соинвестора, который готов также вложиться в этот проект. Нужно осушить паркинг, отремонтировать его. Мы хотели бы сделать здесь ГСК, гаражно-строительный кооператив. Плюс автомойка и кафе. Жильцы дома могли бы получить парковочные места бесплатно, а остальные площади - нужно сдавать желающим в аренду. Проблема этого паркинга давно известна. Сейчас мы ждем решение со стороны города.

Подвал полтора года назад, затопленный водой. Фото: Личный архив героя публикации

Совет финансиста

«Храните ваши денежки по банкам»

Денег, как известно, много не бывает. Но хотелось, чтобы их было больше. Но вот, например, появилось у вас свободных 300-500 тысяч рублей, куда их грамотно вложить, чтобы не потратить на нечто бессмысленное?

- Нет универсальных советов для таких случаев, - говорит директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич. - Почему у большинства выигравших в лотерее деньги очень быстро заканчиваются? Они сами не понимают, что хотят. Тратятся на дорогие машины, скупают брендовые вещи. Если цель понятна, нужно садиться и вырабатывать стратегию. Есть сложные стратегии - с теми же ценными бумагами, когда нужно разбираться в предмете, изучать его и регулярно уделять на это время. Не все к такому готовы. Так что если речь идет о гарантированном сохранении небольших сумм - депозит или государственные бумаги.

Досье «КП»

Миллионеры из трущоб

- 2001 год

Семья Мухаметзяновых из Уфы выиграла 28 млн рублей ($1млн на тот момент). Начались хлебосольные пьянки-гулянки для друзей, деньги занимались знакомым направо и налево без всяких расписок. Хорошо, успели купить пару квартир в элитном доме. Как говорят, спустя 10 лет после выигрыша Мухаметзяновы снова вернулись к обычной жизни, растратив все деньги. Разве что квадратные метры остались.

- 2009 год

Житель Санкт-Петербурга Альберт Бегракян получил 100 млн рублей (более $3 млн). Около 12 млн без всяких документов «занял» родным и знакомым (никто ничего не вернул), купил себе и отцу элитные машины, крутую квартиру в центре Питера за 15 млн, за такую же сумму сделал в ней шикарный дизайнерский ремонт. Потом начал стройку гостиницы в Краснодарском крае, прикупил под сдачу еще несколько квартир. Но уже через год Бегракян оказался фигурантом уголовного дела - деньги кончились так быстро, что он даже не заплатил с выигрыша налог (13%). Пришлось срочно продавать недвижимость, чтобы не попасть в тюрьму. Сейчас он вспоминает те испытания деньгами как страшный сон.