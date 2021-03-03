Дания - сирийским беженцам: «Уезжайте на родину!»

В лагере для сирийских беженцев на юге Дании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом году Дания предоставила убежище примерно семи тысячам выходцев из стран Азии. В большинстве своем это были жители Сирии и Ирака, бежавшие от тамошних войн. Вообще же, начиная с 2015 года, когда в Европу бурным потоком хлынули мигранты с Ближнего Востока, в уютном датском королевстве осели свыше сорока тысяч беженцев.

Многочисленным мусульманским семьям давали пособия, предоставляли жилье, возможность получить медобслуживание и образование для детей. Правда, многие из приехавших ворчали, что датчане не слишком-то щедры, и перебирались за «куском пожирнее» - в соседние Германию и Швецию. А главной проблемой стало то, что беженцы не спешили ассимилироваться, сохраняя прежний уклад и обычаи. В городах стали появляться национальные анклавы в несколько кварталов. Если Британия или та же Германия смогли, хотя и с напрягом, выдержать подобный вызов, то в крохотной Дании это сразу стало серьезной проблемой: скакнула преступность, появились прежде невиданные тут межрасовые трения.

И вот в начале года правительство социал-демократов объявило, что просит примерно тысячу сирийских беженцев приготовиться к отъезду домой. Основание: война в Сирии затухает, во многих провинциях налаживается мирная жизнь. А по сему выходцы из этих регионов могут спокойно возвратиться на родину. Правда насильно проводить беженцев на выход с вещами власти не могут - запрещает общеевропейская конвенция по правам человека. Поэтому пока что их расселят по депортационным лагерям в надежде, что мигранты со временем по доброй воле покинут страну. Для того, чтобы обеспечить им какие-то гарантии теплого приема в покинутой отчизне, Копенгаген даже готов вступить в контакт с правительством Башара Асада.

Министр иммиграции Дании Маттиас Тесфайе, отвечая на упреки правозащитных организаций, четко пояснил:

- Страна была честной с сирийскими беженцами с самого начала. Им ясно дали понять, что их вид на жительство является временным. Мы должны предоставлять людям защиту до тех пор, пока это необходимо. Но когда условия в родной стране улучшаются, бывший беженец должен вернуться домой и восстановить там свою жизнь.

Однако освоившиеся в королевстве сирийцы желанием ехать на родину отнюдь не горят. Во вторник несколько десятков из них разбили палаточный лагерь перед посольством Швеции в Копенгагене и выставили плакаты: «Шведы, пустите к себе!» Но вряд ли их услышат. Южные шведские города уже давно оккупировали тысячи выходцев из Африки, а город Гетеборг получил прозвище «шведского Сомали». Только сирийцев там еще и не хватало...