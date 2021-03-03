Прививки от коронавируса аллергикам: можно ли ставить вакцину и какую

Людям с поллинозом прививка от коронавируса делается на фоне приема противоаллергических препаратов и под контролем врача. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Календарная весна уже наступила, скоро начнется цветение растений, и людям-аллергикам, страдающим аллергическими реакциями на пыльцу (поллинозом), самое время задуматься о том, какой вакциной прививаться от коронавируса, какие здесь есть особенности и противопоказания. Об этом «Комсомолке» рассказал врач, вакцинолог, руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков.

Первое, что важно понять, на данный момент нет полноценных исследований на тему того, как вакцинация от коронавируса влияет на людей с поллинозами, отмечает эксперт. Ситуация, в которой вакцины будут применяться в период активного цветения растений, во время пандемии коронавирусной инфекции складывается впервые.

Второе - однозначные противопоказания есть для людей с обострением аллергической реакции. В таком случае вакцинацию лучше отложить, пока самочувствие не наладится.

- В целом людям с поллинозом прививка от коронавируса делается на фоне приема противоаллергических препаратов и под контролем врача. В клинике должен быть противошоковый набор на случай, если будет нежелательная реакция организма. Пациенту нужно выбирать период, когда нет обострения аллергической реакции, - говорит Евгений Тимаков. – Если вы аллергик, но обострения сезонной аллергии у вас сейчас нет, можно, например, уже сейчас сделать первую прививку «Спутника V». Иммунитет к коронавирусу сформируется, пусть немного ниже того, который был бы достигнут после введения второго компонента вакцины. Дальше действовать нужно по ситуации, в зависимости от того, обострился ли поллиноз у человека, или нет, к тому времени, как нужно будет получать вторую прививку. Будьте внимательны к себе: следите, как выражается поллиноз, проявляются ли сопутствующие дерматиты, астматические состояния.

Людям с аллергическими состояниями стоит обратить внимание на препарат «ЭпиВакКорона», для них он теоретически подходит больше, чем другие вакцины, которые зарегистрированы у нас. На прививку, разработанную новосибирским «Вектором», реакция организма довольно мягкая.

- Правда, «ЭпиВакКорону» в прививочном кабинете пока можно встретить редко, - уточняет Евгения Тимаков. – Но если у вас есть выбор, какой вакциной прививаться, стоит обратить внимание на нее.