Минпромторг одобрил программу повышения экологической эффективности Архангельского ЦБК

Министерство промышленности и торговли РФ официально одобрило Программу повышения экологической эффективности (ППЭЭ) Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Ранее член Совета директоров Архангельского ЦБК, директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак рассказал, что программа разработана комбинатом для повышения экологичности производства. Ожидается, что она поможет комбинату минимизировать воздействие на окружающую среду.

«Программа включает более 20 мероприятий природоохранного назначения. Предварительные затраты на финансирование программы повышения экологической эффективности составляют 18,2 млрд рублей», - заявил тогда Владимир Крупчак.

Основной концепцией ППЭЭ является внедрение на производстве технологических решений и техническое перевооружение для максимально возможного сокращения использования водных ресурсов, их повторного использования, а также сокращение объемов сточных вод, уходящих в водоем.

Среди мероприятий программы один из крупнейших проектов – газификация комбината. Согласно расчетам, это поможет изменить топливный баланс компании, уменьшить объемы сточных вод и улучшить экологическую обстановку в регионе. Этот проект планируется завершить к 2029 году. Его стоимость оценивается в 5,7 млрд рублей.

Еще одним капиталоемким проектом в рамках экологической программы станет установка кислородно-щелочной делигнификации на производстве целлюлозы. Это поможет удалить лигнин из полуфабрикатов высокого выхода. Стоимость этого проекта – 5,5 млрд. рублей.

Также реализация ППЭЭ подразумевает техническое перевооружение систем газоочистки и систем очистки конденсатов выпарных установок (1,5 млрд. руб.), установку градирни для охлаждения избыточной теплой фильтрованной воды на одном из участков ТЭС-3 производства целлюлозы (220 млн. руб.), перевод компрессоров участка ТЭС-1 на автономную закрытую систему охлаждения (180 млн. руб.) и многое другое.

Согласно программе повышения экологической эффективности к 2023 году АЦБК планирует завершить работы по снижению выбросов в атмосферу серосодержащих соединений, которые на сегодняшний день доставляют беспокойство жителям близлежащих районов Архангельской области. А в к 2030 году комбинат планирует сократить удельный сброс загрязняющих веществ в реку Северная Двина вполовину – на 45-55%.