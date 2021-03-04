Женщины в законодательной власти: самые обаятельные и привлекательные

Фото из архива Госдумы

Этим непритязательным, но крайне важным делом занимается, кстати, и прекрасная половина человечества.

«Обжигать горшки», ну или заниматься законотворческой деятельностью, плавно перетекающей в социальную, в политическую и обратно, приходится нашим милым дамам – жёнам, матерям и сёстрам. Пожалуй, наиболее ярким представительством они обладают в депутатском корпусе, и на региональном, и на федеральном уровнях. Иногда политическое ремесло ставит их в довольно жёсткие условия, но от этого они не перестают быть ни милыми, ни любимыми.

Одна из них даже возглавляет законодательный орган – Совет Федерации – Валентина Матвиенко и давно стала настоящей легендой российской политики, а кто-то руководит Комитетами в Государственной Думе на ответственной и важной работе. Кстати, в Думе ярких женщин-депутатов довольно много:

Многоопытная Ирина Яровая, бывший прокурорский работник (до сих пор «выправка» видна), которая уже практически «потомственный» депутат Госдумы – пятого, шестого и седьмого созывов, ныне – вице-спикер нижней палаты парламента, автор нескольких громких законопроектов, в том числе и знаменитого «пакета Яровой».

Знаменитая фигуристка, многократная чемпионка мира Ирина Роднина, ещё одна женщина-легенда, депутат трёх созывов Госдумы, член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, а также - член Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ.

Многомудрая Галина Хованская, председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, вышла, напомню из научной среды, много сил отдала развитию демократического движения в стране, работала в Мосгордуме, одна из самых известных правозащитниц.

Ольга Савостьянова, председатель Комитета Госдумы по контролю и регламенту, долгое время работала в Республике Коми, была правозащитницей, а сегодня одна из самых авторитетных представителей депутатского корпуса в стране.

Ирина Гусева, которая также прочно вошла в профессиональный состав депутатского корпуса, избираясь в шестой и седьмой созыв, ранее она занимала позицию зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и финансам, формируя бюджетное поле страны, позже стала заместителем председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Кстати, депутат была главой «города-миллионника» Волгограда, «человек с земли», так сказать, практик.

Легендарной, конечно, является и другой зампред этого Комитета Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза, которая предложила в ходе подготовки к изменению Конституции, пожалуй, одну из самых «громких» поправок.

Ещё одна знаменитая спортсменка Светлана Журова, которая побыла и региональным депутатом в Законодательном собрании Ленинградской области, и сенатором, представляя исполнительную власть Кировской области, в своё время была вице-спикером Госдумы пятого созыва, а в седьмом думском созыве она стала первым заместителем председателя Комитета по международным делам.

Знаковая женщина-депутат, с 1990 года (ещё в РСФСР), Екатерина Лахова, в Госдуме была заместителем председателя Комитета по делам общественных объединений и общественных организаций, а затем оказалась делегирована в Совет Федерации представителем Брянской областной думы и стала членом Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Фото из архива Госдумы

Список прекрасных женщин – законодателей можно продолжать и продолжать, и возможно, консерватизм нынешнего российского общества оказался замешан на тех советских традициях, где женщина оказалась совершенно естественным образом, наравне с мужчиной, равноправным строителем светлого будущего, в котором мы, собственно, и должны были бы жить уже сегодня. Но светлое будущее нам ещё предстоит построить, надеюсь, без разных перекосов, связанных с гендерным недопониманием.

В преддверии праздника 8 марта хочется верить, что наши женщины-законодатели продолжат радовать нас своей активностью деятельностью, красотой, обаянием и после думских, и после региональных выборов в 2021 году, когда поменяется часть состава Совета Федерации.

Депутатский корпус в России, так сказать, уже «устоялся» в хорошем смысле этого слова, так что у них есть весь спектр возможностей, чтобы переизбраться. А у нас будет возможность поздравить их в новом составе Госдумы уже следующей замечательной весной.