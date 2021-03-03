Жену футболиста Мамаева нашли без сознания в Москве

Павел Мамаев с женой Аланой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жена российского футболиста Павла Мамаева Алана госпитализирована в Москве в больницу. Женщину нашли без сознания в квартире.

Как сообщает источник kp.ru, супруга спортсмена могла совершить попытку самоубийства. Известно, что на место ЧП были вызваны сотрудники "скорой", участковый и МЧС, которые вскрыли дверь в квартиру девушки для оказания помощи.

Накануне сообщалось, что страсти в семье известного футболиста никак не могут утихнуть. О сложностях между супругами в очередной раз рассказала жена-красавица Алана Мамаева в социальных сетях. Жена спортсмена, выступающего за ФК "Ростов", обвинила его в измене.

О предательстве близкого человека Алана Мамаева рассказала подписчикам "Инстаграма". В тот же день запрос "измены Мамаева" стал одними из самых популярных в Интернете.

Новую "подружку", как подозревает Алана, Павел якобы завел в Испании, где некоторое время был во время спортивных сборов с футбольной командой.