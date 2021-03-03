"Сил нет, умираю": бывшая жена Андрея Аршавина раскрыла новый диагноз

Алиса Казьмина выступила с заявлением Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая жена Андрея Аршавина полгода борется с аутоиммунным некрозом лобной пазухи. Теперь каждое утро многодетной мамы начинается с уколов. Только они способны избавить ее от постоянных болей. А недавно женщина попала в реанимацию с новым страшным диагнозом. Алиса Казьмина провела в коме четыре дня. И вот теперь нашла в себе силы рассказать, что с ней произошло.

Бывшая жена Андрея Аршавина переживает тяжелые времена. Мало того, что у Алисы Казьминой тяжелым недугом изуродовано лицо - болезнь разрушила нос, скулы и челюсть женщины. Не так давно ей поставили еще один диагноз. Оказалось, что восемь дней в реанимации и четверо суток в коме, по ее словам, она провела из-за острого панкреатита.

Сейчас Алиса по-прежнему находится в одной из больниц Санкт-Петербурга, передает "СтарХит". "Сил нет, умираю. Если прибавить к этому все, что происходило ранее, ситуацию с носом...", - только и смогла вымолвить 38-летняя женщина.

Ее поддерживают мама и трое детей. Бывшая теща Аршавина во всем поддерживает наследницу. Наталья Сарычева верит, что с Алисой все будет хорошо.

Казьмина ранее делилась сокровенным: "Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой - если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива…".