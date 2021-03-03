Прошедший в Туле Всероссийский урок мужества «Стоявшие насмерть» посмотрели 18 миллионов человек

Урок мужества прошел по инициативе тульского отделения Российского военно-исторического общества и губернатора Тульской области, Героя России Алексея Дюмина. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Туле 3 марта прошел Всероссийский урок мужества «Стоявшие насмерть». Более 18 миллионов зрителей из 20 стран мира и всех регионов России, присоединившихся к его онлайн-трансляции, почтили память бойцов шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Урок, организованный в рамках международного медиапроекта «Свидание с Россией», объединил военнослужащих, студентов, курсантов, кадетов и школьников. Главной площадкой мероприятия стал военно-исторический музей Тульского кремля. Прямые включения велись из Пскова, Москвы и Казани.

Юным участникам урока рассказали о подвиге псковских десантников, вошедшем в российскую историю как «бой у высоты 776» в горах Чечни. В 2000 году шестая рота под командованием подполковника Марка Евтюхина возле села Улус-Керт вступила в неравную схватку с окружившими их чеченскими террористами и арабскими наемниками из банды Хаттаба. Силы бандформирований намного превосходили их по численности, но бойцы не отступили. Для многих из них этот бой стал последним. В горах под Улус-Кертом пули террористов унесли жизни 84 человек. Среди погибших был и офицер Александр Рязанцев, выпускник Тульского артиллерийского института.

Командующий Воздушно-десантными войсками, Герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков напомнил о мужестве российских бойцов. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Урок мужества прошел по инициативе тульского отделения Российского военно-исторического общества и губернатора Тульской области, Героя России Алексея Дюмина. С приветствием ко всем участникам трансляции обратился командующий Воздушно-десантными войсками, Герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

- Беспримерное мужество и несгибаемый дух, храбрость, самоотверженность, проявленные десантниками в этой схватке, показали всем решимость и способность наших бойцов защитить Отечество от любых посягательств, – подчеркнул в своем видеообращении Андрей Сердюков.

Глава Тульской области Алексей Дюмин напомнил о подвигах российских героев, с которых берут пример миллионы защитников Отечества.

- Мы гордимся ратными победами своей страны и должны бережно хранить нашу историю, чтить память о подвигах, которые совершались во все времена, и брать пример с настоящих героев, - отметил Алексей Дюмин.

Урок объединил зрителей из 30 регионов России - военнослужащих, студентов, курсантов, кадетов и школьников. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Активное участие в онлайн-трансляции приняли не только учащиеся, но и участники военных, военно-патриотических, некоммерческих и общественных организаций. В общей сложности – не менее 300 тысяч россиян. Во время урока мужества ребята смогли задать вопросы непосредственному участнику событий в Чечне, пообщаться с родными и близкими погибших. А еще – своими глазами увидеть фотографии и личные вещи псковских десантников. В Тульском военно-историческом музее открылась выставка вооружения и снаряжения бойцов 106-й дивизии ВДВ, Росгвардии, поискового объединения «Красное знамя». В коллекцию музея передали личные вещи десантников, подлинные предметы, фотографии и документы о событиях 2000 года в Чечне.

За неделю до урока мужества во всех школах Тульской области прошла онлайн-викторина «Стоявшие насмерть». На ее вопросы, посвященные подвигу псковских десантников, ответили более 4 тысяч человек. Имена победителей викторины стали известны во время Всероссийского урока мужества.