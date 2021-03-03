Не оценили шутку: Киев потребовал у Словакии извинений за "обещание" передать России Закарпатскую Украину

Премьер-министр Словакии Игорь Матович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рядовой эфир на словенском Radio Express с премьер-министром страны Игорем Матовичем обернулся международным скандалом. Главу кабинета министров, который пришел на радио рассказать, как ускорится вакцинация после того, как в Братиславу прибыли 2 млн доз «Спутника V», спросили, как ему удалось так быстро договориться с Россией.

- Вы что-то пообещали Москве в обмен на «Спутник V»? Можете рассказать?

- Закарпатскую Украину, - заявил чиновник.

Увидев растерянное лицо ведущего, он быстро добавил, что пошутил. Как теперь хохмят в соцсетях, естественно, пошутил: всего лишь Закарпатскую Украину за первую в мире вакцину от коронавируса.

Официальный Киев шутки не оценил. В Министерство иностранных дел немедленно вызвали временного поверенного в делах Словакии в Украине, которому выразили официальный протест.

- Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявление главы словацкого правительства, напрямую касающиеся территориальной целостности Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияющими на двусторонние отношения, - говорится в официальном заявлении Украинского МИДа.

Теперь дипломаты ждут от Матовича извинений.

Надо сказать, что именно Матович был одним из главных инициаторов переговоров с Москвой о поставки вакцины, хотя «Спутник V» все еще не сертифицирован в Европейском союзе. Но, взвесив все за и против, Братислава решила не ждать неповоротливый Брюссель, а заняться собственным спасением.

- Ковид уносит жизни сотни граждан Словакии каждый день. Но почему-то некоторые считают, что главная проблема нашей страны не в этом, а в том, что мы с министром здравоохранения осмелились закупить якобы неправильную вакцину, - возмущался Матович в одном из интервью.