Юлия Барановская стала иконой стиля, а Любовь Успенская не угадала с платьем: образы звезд на вечеринке премии «Жара»

Любовь Успенская гордится обновленной фигурой. А рядом с ней виновник преображения звезды — известный пластический хирург Тимур Хайдаров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весну звезды встретили весело в ресторане на Новом Арбате. Собрались на вечеринку перед ежегодной музыкальной премией «Жара Music Awards». Пока артисты общались и выступали, мы со стилистом присмотрелись к их нарядам и вынесли «модный приговор».

«Золото» за самый удачный образ на мероприятии получает ведущая Юлия Барановская. В ее образе было продумано все до мельчайших деталей: серебряным мотивом пронизан весь образ – от заколок до кончиков туфель. Стилист Анвар Очилов в модном разборе для kp.ru отмечает: «Юлия Барановская в последнее время изменилась. Сдержанный шик в каждой детали образа этой ухоженной красивой ведущей. Много незаметных, но важных деталей в образе – «камни» в заколках и на обуви. Интересный лук в целом выгодно подчеркнут верно подобранной для закрытого верха платья высокой прической».

Стиль Юлии Барановской дизайнеры называют «расслабленный шик» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы насчитали 3 модных тренда в образе Юлии. Первый: любой образ теперь советуют дополнять массивной бижутерией – у Барановской эффектные серьги и заколки. Второй: правильная дозировка блеска на платьях – здесь все выверено верно, серебро весь год правит балом. Третий: расслабленный шик – пышные модели одежды.

Любовь Успенская в этот вечер была неотразима на сцене. Но чаще всего обсуждали ее новую фигуру – Любовь выгодно подчеркнула нарядом ягодицы, которые ей помог подкачать пластический хирург. К слову, он был рядом со звездой в этот вечер. Фигура у Успенской безупречная – сложно поверить, что звезда на днях отметила 67-ой день рождения. Дизайнеры мировых домов моды в этом году разрешают выгуливать мини юбки дамам после 50 лет не только дома. Успенская смогла выгодно подчеркнуть красивые ноги и ягодицы, но с выбором платья не угадала.

«Певица чаще всего выглядит роскошно, но в этот раз с выбором платья не угадала», - считает стилист.

Глубокие прорези в самых неожиданных местах на одежде вы сможете увидеть в последних коллекциях многих модных домов – от Prada до Fendi. Так что модель вполне себе актуальная, а вот материал – «простенький» для королевы шансона.

Певица Нюша напомнила, что нас ждет «горячая весна» - стилисты рекомендуют носить пиджаки на голое тело или на микро-топы. У Нюши еще и штаны из модной теперь сетки-серебро.

Нюша выгодно подчеркнула образ объемными украшениями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группа «Cosmos Girls», где поет дочь Григория Лепса, студентка Ева, демонстрируют универсальный модный комплект на весну – так можно и в офис, и на семинар, и на вечеринку. Джинсы теперь носят с высокой посадкой, актуальны модели из 90-х в стиле «бананы», а весной в коллекциях модных домов – цветной деним.

Группа «Cosmos Girls» демонстрирует модные джинсы на весну-лето 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Яна Кошкина демонстрирует модный крой платья – с запахом, а заодно и безупречную фигуру.

Яна Кошкина умеет выгодно подчеркнуть преимущества своей фигуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот безупречным с точки зрения стиля мужчиной в этот вечер был победитель телешоу «Маска» Анатолий Цой – перед фотографами он позировал с солисткой «Artik&Asti» Анной Дзюбой. Анна выбрала беспроигрышный вариант – платье в стиле «принцип домино». Сочетание чистого белого и черного – во всех кутюрных коллекциях года.

Коллеги Анатолий Цой и Анна Дзюба умеют сочетать модные цвета в одежде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сама премия «Жара Music Awards» пройдет 4 апреля, организаторы обещают удивлять высокотехнологичными решениями на сцене. За настроения премии будет отвечать супружеская пара – ведущие премии Ксения Собчак и Константин Богомолов. Поклонники тоже могут голосовать за любимых исполнителей на сайте zhara.tv. Номинаций там много. К примеру, на звание «Певец года» претендуют Сергей Лазарев, Егор Крид, Макс Барских, Niletto, Jony и Дмитрий Билан. «Певицу года» выбирают из следующих кандидатов: Полина Гагарина, Светлана Лобода, Ани Лорак, Клава Кока, Zivert, Мари Краймбрери. Телеверсию события покажут на Первом канале.