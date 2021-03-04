В московской школе прямо перед уроком обнаружили тело в волейбольной сетке

Следователям предстоит установить, как посторонний человек оказался в спортивном зале школы, допросить всех сотрудников охраны и возможных свидетелей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прошлое утро в одной из школ на юге столице было больше похоже на сценарий фильма ужасов. Сонные ученики готовились к первому уроку, а далеко не у всех классов утро начинается с простых предметов. Некоторым приходится спросонья выкладываться на физкультуре. И пока дети натягивали форму в раздевалках, учителя должны были подготовить спортивный зал к уроку. Но, открыв дверь, педагоги не поверили своим глазам. Посреди зала, в волейбольной сетке, находился человек. Сначала учителя решили, что это какой-то розыгрыш, но, приблизившись, убедились, что это тело человека. Учитель сразу позвал охранников школы на помощь и попросил не пускать детей в помещение.

О случившемся сообщили в полицию, в школу незамедлительно выехали оперативники, руководство местного отдела полиции, межрайонной прокуратуры и сотрудники Следственного комитета.

— Было установлено, что в спортивном зале школы обнаружили труп неизвестного гражданина в сетке для волейбола. Возраст погибшего - около 55-60 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, короткие седые волосы, был одет: черная футболка, черные трико, тапочки. Личность устанавливается, тело направлено в морг для проведения экспертизы и установления обстоятельств смерти. — сообщил источник kp.ru

Следователям предстоит установить, как посторонний человек оказался в спортивном зале школы, допросить всех сотрудников охраны и возможных свидетелей. Сейчас дело находится на особом контроле.