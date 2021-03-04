«Я уже на Деда Мороза похож»: поездка в Тыву обошлась Мишустину в 650 миллионов бюджетных рублей

Михаил Мишустин посетил «Республиканскую больницу №1». Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг Михаил Мишустин приехал с рабочей поездкой в Тыву. Премьер решил проинспектировать соцобъекты. Вначале он заехал в строящуюся школу. В ней смогут учиться 825 детей. Сдать школу должны были еще в прошлом году, но деньги закончились. Такая же судьба постигла два строящихся по соседству детсада. Местные власти объяснили нехватку денег тем, что при расчете федеральной субсидии не была учтена приравненность региона к Крайнему Северу, а в этом случае применяются повышающие коэффициенты. В итоге софинансирование строительства из регионального бюджета составляет от 19 до 46% вместо 1%. На то, чтобы достроить школу и закупить для нее все необходимое, не хватает порядка 200 миллионов рублей. А с учетом детсадов - 290 миллионов рублей.

Мишустин поручил завершить строительство школы и детсадов к 1 сентября. Недостающие деньги выделят из федеральной казны. При этом премьер отметил, что при планировании соцучреждений нужно внимательнее выверять, сколько денег потребуется на строительство.

- Средства мы найдем. Главное, чтобы губернатор пообещал, что к 1 сентября школа и садик будут готовы, - заметил Мишустин.

Местные чиновники в ответ дружно закивали головами.

Мишустин также посетил «Республиканскую больницу №1». Премьеру показали новенький терапевтический корпус, построенный в 2019 году. Премьер заглянул в кардиологическое отделение и даже пообщался с двумя пациентками. Поговорили о жизни и о красотах Тывы. Мишустин обратил внимание на пестрые домашние халаты женщин.

- Какие халаты у вас красивые. Это ваши или здесь выдали? - спросил премьер.

Халаты оказались больничными.

- Мне кажется, надо потом подарить, - обратился к медперсоналу Мишустин и пообещал, что лично оплатит этот презент, чтобы не возникло растраты казанного имущества.

Пока Мишустин шел по коридорам больницы, у него тут и там просили деньги. 73 миллиона рублей требовалось на покупку недостающего оборудования в терапевтическое отделение, 154 миллиона рублей на оплату задолженности за уже поставленное медоборудование и 130 миллионов рублей на покупку нового ангиографа. Имеющийся в больнице ангиограф - один единственный на весь регион. Из-за непрерывного использования он часто ломается. В последний раз сломался в прошлом году, и на ремонт ушло 4 месяца. Жителям Тывы все это время приходилось ездить на обследования в другие регионы.

Мишустин пообещал все просьбы медиков удовлетворить. Но при этом потребовал от руководства больницы, чтобы все выделенные деньги были освоены.

- А то говорят: «федеральные власти не выделяют!». А вы не расходуете! Обещайте, что деньги будут потрачены или мы другим больницам выделим. За каждую копеечку люди бьются, но надо уметь еще с деньгами этими работать, - заметил Мишустина.

Руководство больницы буквально поклялось премьеру, что выделенные деньги будут потрачены.

- Спасибо, спасибо, - благодарили медики.

- Да ну что вы! - немного смутившись развел руками Мишустин, а потом, улыбнувшись, добавил, - я уже на Деда Мороза похож!

Если суммировать все обещания, поездка в Тыву обошлась премьеру в 650 миллионов бюджетных рублей.

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