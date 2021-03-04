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Как Ирина Аллегрова выглядит без парика: Игорь Крутой показал редкое видео

Знаменитая певица вот уже 30 лет вынуждена носить парик
Ольга ЛИБГАРДТ
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Знаменитая певица вот уже 30 лет вынуждена носить парик

Знаменитая певица вот уже 30 лет вынуждена носить парик

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ирина Аллегрова 30 лет вынуждена носить парики. Дело в том, что у артистки выпали волосы. А ведь когда-то у одной из самых красивых певиц была густая шевелюра. Композитор Игорь Крутой показал редкое видео, на котором певица предстала без парика.

Музыкант Игорь Крутой опубликовал архивное видео выступления Ирины Аллегровой. В кадре императрица отечественной эстрады исполняет песню "Двое", которую написал для нее композитор. Он оставил под роликом трогательное размышление о дружбе.

"Мне подарила жизнь настоящих друзей. Их тепло и заботу я ощущал много раз в жизни. Я чувствую их гордость и внимание, когда они сидят в зале на моих концертах. Я чувствовал их поддержку, лежа в Нью-Йоркском госпитале после 12-часовой операции. Я знаю, что они рядом в радости и беде, преданно и искренне реагируя на все, что происходит в моей жизни... Я горжусь своими друзьями, многому у них учусь и хочу, чтобы еще много лет мы встречались просто так, без повода, просто потому, что дружим! Но, к сожалению, в жизни бывает и такое, что мы теряем своих друзей. Они уходят из этого мира, но навсегда остаются в наших сердцах. И пусть места в зрительном зале занимают уже другие люди, места друзей в моей душе не займет уже никто… Не теряйте друзей… Цените и берегите дружбу…", - написал под роликом Игорь Яковлевич.

Поклонники обратили внимание, что в кадре Аллегрова предстала без парика. Ее темные волосы собраны в пучок.

Не секрет, что артистка 30 лет носит парик. Дело в том, что у звезды эстрады в молодости выпали волосы. Все произошло в 1991 году. Тогда Аллегрова захотела выбелить волосы гидроперитом. "Как раз появился новый способ это сделать - какие-то таблетки, из которых можно было изготовить раствор для окраски волос. Ирина пришла к очень хорошему специалисту по волосам, у которой и до этого много раз делала прически. Но так получилось, что эта девушка передержала краску и сожгла Ирине корни", - шокировал откровением близкий друг исполнительницы.

По его словам, Аллегровой пришлось купить парик, чтобы в нем выступать. "Красивый парик по сей день одна из главных деталей роскошного образа артистки. Парички в ее образе остались, и она их умеет хорошо обыгрывать. Ира - большая молодец!", - резюмировал мужчина.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИИрина Аллегрова: досье KP.RU