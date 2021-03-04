Тюменские волонтеры спасли семью борзых от горе-разводчиков

Спасенные борзые нашли новый дом Фото: БФПЖ «ГЛ «Потеряшки». Помощь животным Тюмени

Статья вошла в число победителей конкурса «Лапа дружбы», который провел портал Открытые НКО при поддержке «Комсомольской правды».

Начало зимы — пик обращений к волонтерам с просьбами о помощи животным, попавшим в беду. В один из таких «жарких» декабрьских дней на горячую линию тюменского благотворительного фонда «Потеряшки» поступил звонок:

— Здравствуйте! У меня к вам вопрос, а точнее…в общем… мы с мужем пытались заняться племенным разведением русских гончих борзых, но, знаете, не вышло. Сейчас мы в разводе, мне собаки не нужны, да и бывший муж не видит смысла в их содержании.

Женщина рассказала, что в частном доме, а если точнее, прямо на улице они содержат пару борзых и «частично выживший приплод». Щенков они так и не смогли реализовать и потеряли интерес к этому «бизнесу».

— В целом… если хотите-забирайте! – сказала женщина и положила трубку.

Оператор передала координаты волонтеров и начался экстренный сбор, выезд по записанному адресу.

В таком состоянии волонтеры обнаружили собак. Фото: БФПЖ «ГЛ «Потеряшки». Помощь животным Тюмени

Ворота открыл не слишком приветливый мужчина, что-то буркнул и махнул рукой, указывая куда идти. Перед волонтёрами открылась страшная картина: две огромные, но при этом изможденные и скрючившиеся от голода и холода собаки, а с ними ещё трое таких же щенков. Мужчина пояснил, что их было пять, а может и шесть, но сдохли…

Как и от чего они погибли, смысла спрашивать не было. «Родители» и трое их выживших собак нуждались в экстренной помощи и спасении.

— В довесок к собакам нам выдали пакет клубных документов и акты о рождении щенков, как подтверждение породы. Той самой породы, которой столетиями отдавали свое предпочтение правящие монархи Европы и России, отправляясь на конную охоту. Той самой, которая, несмотря на всю свою красоту, грацию и скорость, оказалась совершенно не нужна,- вспоминают волонтеры.

Щенки росли на перловой каше

За 11 лет, что существует Фонд, зоозащитникам не раз приходилось спасать породистых собак. Дорогие и перспективные тоже оказываются на улице: кто-то надоел новым владельцам, кто-то сбежал и не нашелся, но самые жуткие случаи — результаты работы «разведенцев».

Чтобы помочь таким животным, приходится вести работу по двум направлениям: выхаживать собак и параллельно искать информацию о специфичной породе, привязки к клубам и заводчикам родительской пары.

— Первым нашлись корни кобеля. Он оказался потомком титулованной, но очень агрессивной суки, весь помёт которой унаследовал материнские черты и был склонен к выборочной зооагрессии (возможно, именно кобель стал причиной гибели щенков, но это только наше предположение). Его довольно быстро забрали в охотничьи угодья Хакасии, с транспортировкой очень помогли люди, у которых жил его брат-однопометник,- рассказали в благотворительном фонде.

Собак в Москве встречали столичные волонтеры, а после борзые улетели в Европу. Фото: БФПЖ «ГЛ «Потеряшки». Помощь животным Тюмени

Мама оказалась «выпускницей» Московского клуба, была продана в центральную Россию с пометкой «в разведение». Но по истечению трех лет по каким-то причинам была перепродана тюменцам, которые и стали незадачливыми «заводчиками».

В отличие от родителей, которых когда-то в детстве хорошо кормили и дали возможность правильно сформироваться, щенки были в крайнем истощении. Их рост и вес не соответствовал возрасту, поскольку с рождения основу их рациона составляла перловая каша, и той им было мало. Они дрались за неё, и более-менее досыта ел только тот, кто был больше и сильнее. Всё усложняла сильнейшая глистная инвазия.

Услышали даже в Италии

А дальше сработала теория «шести рукопожатий». На самом деле, людей, которые помогли распространить информацию, было больше. Но суть в том, что волонтеры запустили цепочку и смогли изменить судьбу собак. Ведь если бы в тот декабрьский день общественники не появились по указанному адресу, животных, очевидно, ждал печальный финал.

В благотворительном фонде «Потеряшки» умеют работать с соцсетями. Еще до создания Фонда, в 2007 году, группа единомышленников помогала животным и находила им дом и союзников через страничку ВКонтакте. Вот и сейчас они разместили пост-историю семьи борзых собак.

— За одну неделю наш крик о помощи услышала не только вся Россия, он донесся даже до Италии. Откликнулась итальянская Ассоциация по спасению и усыновлению испанских и русских борзых «BRAYAN’S LEVRIERI RESCUE». Они предложили забрать щенков и мать для дальнейшего пристройства. Было бы глупо упускать такой шанс!

Они разделили собак. Первая группа из двух более окрепших щенков уехала поездом в Москву. Помощь оказали московские волонтеры: приняли, привили и отправили в итальянскую Виареджио в провинции Тоскана. Вторая группа (мать и самый слабый щенок) в том же направлении отправились через пару недель.

В Италии щенки прошли полное обследование, которое выявило у всех трех диабет, возникший из-за истощения. Им была назначена пожизненная поддерживающая терапия. Собаки прошли курс восстановления и обрели свой дом и любящие семьи.

Собаки прошли курс восстановления и обрели свой дом и любящие семьи. Фото: БФПЖ «ГЛ «Потеряшки». Помощь животным Тюмени

— Мы призываем людей, которые хотят стать заводчиками, очень ответственно отнестись к реализации своего желания. Надеемся, после прочтения этого рассказа вы еще раз как следует обдумаете свои планы. Вероятность заработать на разведении породистых животных невелика, а вот пополнить ряды никому не нужных несчастных собак и кошек ваши возможные «выпускники» смогут, — сказали общественники.

История котят

Волонтеры помогают самым разным животным. Они ищут передержку, а потом и дом для животных-отказников, практически в любое время дня и ночи мчатся, чтобы помочь хвостатым, попавшим в беду – их забирают с дорог, из дворов и улиц, а бывает даже в полях и в лесу.

Вместе с ветеринарами животных лечат, восстанавливают, приводят в приличный вид, адаптируют к жизни с человеком и находят им семьи и дома. Одно из самых «тяжелых» как физически, так и морально, направлений — травмированные животные.

— В начале сентября 2020 года нам сообщили о страшной находке: на территории санатория Тараскуль, в 24 километрах от Тюмени, найдены очень маленькие котята с поврежденными глазами. И приложили фото, на которое без содрогания взглянуть было невозможно. Конечно, фонд взял котят под опеку, и они поехали на передержку,- рассказали зооактивисты.

Трое месячных котят, один из них был очень слаб и, казалось, не доживет до утра. Но на следующий день котенок стал бодрее и даже сам поел. Все трое благополучно пережили первую ночь на передержке. Один котенок оказался котиком (рыжий), двое других — кошечками.

— Через несколько дней, когда котята немного окрепли, поехали на прием к офтальмологу. Рыжему повезло, его глазки были полностью здоровы. К сожалению, вирусный герпес полностью «съел» глазки кошечки, видеть она уже никогда не будет.

Кошечкам пришлось учиться жить в темноте Фото: БФПЖ «ГЛ «Потеряшки». Помощь животным Тюмени

Еще одной кошечке тоже пришлось учиться жить в темноте. Вирус повредил один глаз, второй, ветеринары сказали, тоже придется удалять — пленочка, покрывавшая глаз, была очень тонкой и часто прорывалась, открывая кровотечение, а это было опасно для жизни малышки

Котята росли, привыкая к новой жизни. Рыжий котик вскоре обрел семью. А слепыши постепенно осваивались в новом пространстве, не видя его. Они научились находить миски с кормом и водой, лоток и игрушки. Малыши полюбили активные игры, шумящие-шуршащие игрушки, прекрасно ладят с другими кошками, промахов с лотком не было ни разу!

Кошечки живут на разных передержках, обе отлично ориентируются в привычном пространстве. В Фонде верят, что после того, что пришлось пережить этим животным, им просто не может не повезти в будущем, и они обязательно найдут своего человека и свой дом.

Статья вошла в число победителей конкурса «Лапа дружбы», который провел портал Открытые НКО при поддержке «Комсомольской правды».