Закатили пир на весь мир

Сырники

Мы, конечно, всё ещё готовим дома. Несмотря на всеобщие рабочие нагрузки и огромный ассортимент разнообразных полуфабрикатов и готовых блюд, которые можно запросто купить в магазине. И все равно варим-парим потихоньку – так дом становится настоящим, уютным и жилым. Хотя на готовку очень жаль времени. Особенно, если съедается все в один присест. Но с домашней стряпней именно так всегда и бывает: возишься у плиты три часа, исчезает все за пять минут.

А потому что домашняя еда – это удовольствие. И совершенно особенный вкус. И требовательный подход к выбору продуктов – чтобы все было натуральное и свежее (точно знаешь, из чего сделано). И это тщательность приготовления. И безопасный способ готовки – не вредная какая-нибудь жарка, а деликатное запекание или тушение, сохраняющие полезную питательность, а то - исключительно оздоровляющее отваривание или использование продуктов в сыром и замороженном виде.

Сырники – классические и с начинкой, морсы из черной смородины, клюквы, вишни, облепихи, лесных ягод, домашний лимонад, супчики и салатики на любой вкус (в том числе любимые - сложные, слоеные, типа «мимозы» и селедки «под шубой»), вторые блюда с гарниром да под соусами…А также умопомрачительно душистые булочки с корицей с новозеландским сливочным маслом в основе на десерт...Вот если бы можно было получить тот же результат, но без многочасовой маяты и угара у печи!

Тот же результат, но без временнЫх затрат

Да теперь можно! Все из вышеперечисленного можно и доступно!

На открывшемся предприятии готовят по-настоящему натуральные и вкусные блюда по домашним рецептам. Все исключительно, как дома – ориентировались именно на это, на привычный многим «домашний» вид и вкус блюд – но производят всё в этих стенах, так сказать, в промышленных масштабах.

Чтобы всех накормить-напоить – и тех, кто дома, но кому лень готовить; и тех, кто на работе, и им некогда; и вечно голодных учащихся, способных жевать на ходу; и одиноких стариков. В том числе и самых требовательных к качеству пищи жителей мегаполисов. И здесь все, как полагается в хорошем санатории: первое, второе и компот, калория к калории. Такова амбициозная задача. На это работают отдельные новенькие, недавно построенные и оборудованные цеха и конкретные линии.

Интересная у нас появляется возможность: питаться домашним, но не готовить самим. Более того, можно всем этим добром запасаться впрок, потому что срок годности продукции весьма впечатляет. Например, у морсов он до 90 суток, а у супов – до месяца. Причем всё роскошество без консервантов, красителей и химических добавок. Достигается такая длительность хранения за счет технологических особенностей. В частности, производство максимально автоматизировано, и люди не принимают участия в процессе приготовления блюд. А это позволяет исключить попадание в них микроорганизмов, которые значительно сокращают «сроки жизни» полезной и вкусной еды. Рецептами и досконально отлаженными технологиями достигается «тот самый вкус» из списка любимых кушаний, которыми и наедаешься и от которых радость получаешь.

Об этих и других секретах рассказал один из руководителей проекта «Фабрика-Кухня.

- А морсы мы готовим из сока натуральной отборной ягоды, которую круглый год поставляют отечественные сельхозпроизводители со всей страны от Алтая до Калининграда и Мурманска. Напитки стоят так долго, потому что пастеризуются при температуре 85 градусов.

Узбекистан присылает необыкновенные персики. Из них делается начинка для круассанов. Через три дня после приготовления морсы и прочая продукция поступают в продажу. Сквозь прозрачную пластиковую бутылку видно, что покупаешь.

Специальный кондитерский цех работает над созданием шедевров из теста.

Линия вторых блюд дозатором отмеряет нужное количество гарнира, мяса (птицы), соуса.

Примерно по тому же принципу работает линия сложных салатов.

Греческий салат

Москвичей ожидает «первое», «второе» и лазанья

В ассортименте имеется много всего вкусного. Вариаций «на тему» первых и вторых блюд множество. Можно питаться, не повторяясь, долго.

Из «первых» блюд – бульоны, традиционный борщ, всеми любимая солянка, оригинальный ленинградский рассольник, классический куриный суп-лапша, вегетарианский «минестроне» и любимый всеми гороховый суп с копченостями.

Из «вторых» - гречка с грибами, курицей и сливочным соусом; плов; рассыпчатый рис и нежная курочка, приправленная пряностями и свежими овощами, паста с классическим итальянским соусом «болоньезе» из нежнейшего фарша, печеночные оладушки, картофельные зразы с картофелем и луком, домашние котлеты с рисом и яйцом, бургеры, сырники простые и с вишневой начинкой. Сырники вообще – отдельная песня. Золотистая корочка, нежная консистенция творога, аромат – такой приятный и знакомый - как из детства. На Фабрике-Кухне сырники готовят на чугунной поверхности, что помогает сохранять необходимую температуру в течение всего процесса, а это – залог равномерной прожарки и нежного вкуса. Останется лишь разогреть их. Еще и лазанью хотят добавить в ассортимент, которую тоже только разогреть.

Из салатов - нисуаз, греческий, капрезе, цезарь, «мимоза», сельдь «под шубой».

В общем, не хлебом единым будет счастлива столица и все остальные регионы. Производственных мощностей на всех хватит.