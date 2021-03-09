Новые маршруты Московских центральных диаметров: 54 пересадки на метро и 8 - на МЦК

Первые два маршрута Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск работают по такому же расписанию, как и метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи уже привыкли кататься по городу на скоростных поездах Московских центральных диаметров (МЦД). Первые два маршрута Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск работают по такому же расписанию, как и метро, - с 5.30 до 1.00 без перерывов. А платить за проезд можно привычными билетами - «Тройкой», абонементами и льготными картами. Интервал движения между поездами - 5 - 6 минут в часы пик.

Скоро к действующим линиям добавятся ещё три.

- В этом году планируется завершить строительство пяти новых и реконструкцию девяти существующих станций МЦД, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Главная задача на 2021 год, поставленная мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным, - развитие инфраструктуры МЦД-3 и МЦД-4, включая строительство дополнительных железнодорожных путей, остановочных пунктов и транспортно-пересадочных узлов. Движение по МЦД-3 планируется запустить к 2023 году.

По его словам, уже завершили «связку» железнодорожной платформы НАТИ, которая войдет в состав МЦД-3, и станции Лихоборы Московского центрального кольца.

В Стройкомплексе столицы рассказали, на каких ещё станциях метро и МЦК появятся пересадки на МЦД-3, 4 и 5. Внимание! Маршруты и их параметры могут быть изменены.

НА СХЕМЕ

МЦД-3 «Ленинградско – Казанский»

Маршрут соединит Зеленоград и подмосковный город Раменское.

Длина - 88 километров.

Время в пути - 100 минут.

На линии 43 станции.

Запуск - к 2023 году.

Здесь откроются пересадки на метро и МЦК с таких 14 станций МЦД:

- Ховрино - Ховрино (Замоскворецкая линия)

- НАТИ - Лихоборы (МЦК)

- Петровско-Разумовская - Петровско-Разумовская (Серпуховско-Тимирязевская и Люблинско-Дмитровская линии)

- Фовизинская - Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия)

- Рижская - Рижская (Калужско-Рижская и Большая кольцевая линии)

- Митьково - Сокольники (Сокольническая линия)

- Электрозаводская - Электрозаводская (Арбатско-Покровская и Большая кольцевая линии)

- Авиамоторная - Авиамоторная (Калининская и Большая кольцевая линии)

- Андроновка - Андроновка (МЦК)

- Вешняки - Рязанский проспект (Таганско-Краснопресненская линия)

- Выхино - Выхино (Таганско-Краснопресненская линия)

- Косино - Лермонтовский проспект (Таганско-Краснопресненская линия) и Косино (Некрасовская линия)

- Ухтомская - Лермонтовский проспект (Таганско-Краснопресненская линия).

Схема МЦД-3

МЦД-4 «Киевско – Горьковский»

Маршрут соединит в Подмосковье город Апрелевка и микрорайон Железнодорожный города Балашиха.

Длина - 86 километров.

Время в пути - 135 минут.

На линии 39 станций.

Запуск - ориентировочно до конца 2024 года.

Здесь откроются пересадки с таких 18 станций МЦД:

- Сколково - Говорово (Солнцевская линия)

- Аминьевское шоссе - Аминьевская (Большая кольцевая линия)

- Минская - Минская (Солнцевская линия)

- Поклонная гора - Парк Победы (Солнцевская и Арбатско-Покровская линии)

- Кутузовская - Кутузовская (Филевская линия и МЦК)

- Камушки - Деловой центр/Шелепиха (Большая кольцевая линия и МЦК), Выставочная/Международная (Филевская линия)

- Беговая - Беговая (Таганско-Краснопресненская линия)

- Белорусский вокзал - Белорусская (Кольцевая и Замоскворецкая линии)

- Савеловский вокзал - Савеловская (Серпуховско-Тимирязевская, Большая кольцевая и Солнцевская линии)

- Марьина Роща - Марьина Роща (Люблинско-Дмитровская и Большая кольцевая линии)

- Рижская - Рижская (Калужско-Рижская и Большая кольцевая линии)

- Каланчевская - Комсомольская (Сокольническая и Кольцевая линии)

- Курский вокзал - Курская (Арбатско-Покровская и Кольцевая линии), Чкаловская (Люблинско-Дмитровская линия)

- Серп и Молот - Площадь Ильича (Калининская линия), Римская (Люблинско-Дмитровская линия)

- Карачарово - Нижегородская (МЦК, Некрасовская и Большая кольцевая линия)

- Новогиреево - Новогиреево (Калининская линия)

- Реутово - Новокосино (Калининская линия).

Схема МЦД-4

Картинки проектов некоторых станций МЦД-4 -

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МЦД-5 «Ярославско – Павелецкий»

Маршрут соединит подмосковные города Пушкино и Домодедово.

Длина - 75 километров.

Время в пути - 110 минут.

На линии 39 станций.

Запуск - ориентировочно в 2024 году.

Здесь откроются пересадки с таких 10 станций МЦД:

- Северянин - Ростокино (МЦК)

- Митьково - Сокольники (Сокольническая линия)

- Электрозаводская - Рубцовская (Большая кольцевая линия), Электрозаводская (Арбатско-Покровская линия)

- Андроновка - Андроновка (МЦК)

- Стахановская - Стахановская (Некрасовская линия)

- Новохохловская - Новохохловская (МЦК)

- Текстильщики - Текстильщики (Таганско-Краснопресненская и Большая кольцевая линии)

- Печатники - Печатники (Люблинско-Дмитровская и Большая кольцевая линии)

- Царицыно - Царицыно (Замоскворецкая линия).