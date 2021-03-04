Мама сорвавшегося с эскалатора в московском ТЦ 4-летнего мальчика рассказала, почему не уследила за ребенком

Мать мальчика заявила, что не заметила, как сын отбежал к эскалатору.

В московском торгово-развлекательном центре «Глобал Сити» произошла трагедия – с эскалатора сорвался 4-летний мальчик. Ребенок чудом выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии. За жизнь мальчика сейчас борются врачи. У ребенка перелом черепа, ушиб головного мозга, закрытая травма грудной клетки, многочисленный ссадины. Прокуратура Москвы уже начала проверку.

- По предварительной информации, 4-летний мальчик без сопровождения взрослых подошел к эскалатору торгового центра на ул. Кировоградской, зацепился за поручень с оборотной стороны эскалатора, поднялся на уровень второго этажа, после чего не удержался и упал, - рассказали в прокуратуре Москвы.

Посетители сообщили, что мама прибежала к эскалатору уже, когда ребенок сорвался.

- Женщина находилась на фудкорте с грудным ребенком, а второй мальчик бегал рядом и вот добежал до эскалатора, - рассказывает очевидец Александр.

«КП» удалось узнать, что 24-летняя Альгиза Набиева пришла в торговый центр с двумя детьми – четырехлетним сыном и годовалой дочерью. После прогулки по магазинам, она зашла в зону фудкорта, где решила покормить детей. Отвлеклась и не заметила, как сын отбежал к эскалатору. После трагедии женщина успела позвонить 30-летнему мужу. Альгиза рассказала следователям, что все произошло очень быстро и она не успела добежать до сына, все время он был в ее поле зрения.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и родственники ребенка. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

- После того, как ребенка забрали в реанимацию, женщина пошла в съемную квартиру на улице Днепропетровской. На пешеходном переходе на Чертановской улице ее сбила машина. У женщины незначительные травмы, ей оказана медицинская помощь, - рассказал источник в правоохранительных органах.

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