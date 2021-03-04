Владимир Путин поддержал участие добровольцев и социальных активистов в выборах

4 марта на встрече с участниками всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» президент России Владимир Путин поддержал предложение о том, что в действующей власти всех уровней должно быть больше волонтеров. Его озвучил депутат гордумы Томска Владимир Самокиш от «Единой России».

«ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮДЯМ РАЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ»

«Волонтеры понимают нужды, чаяния людей. Для всех нас они могут являться примером для подражания. Как депутат я считаю, что во всех органах власти у нас должно быть больше активных волонтерах – и в Госдуме, и в законодательных собраниях. Они будут эффективны и полезны», - отметил Владимир Самокиш, обращаясь к президенту.

Владимир Путин отметил, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов — они, попадая в политические структуры, могут быть носителями разных подходов к решению проблем, перед которыми стоит страна или регион.

«Я за, я уже об этом говорил. Нужно давать возможность людям разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, чтобы страна шла вперед. Это чрезвычайно важно, востребовано, это нужно делать», — заверил участников встречи Владимир Путин.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал вопрос участия волонтеров в выборах серьезным и отметил, что ответить на него активисты должны прежде всего сами себе.

«Надо понимать, что это не награда за какие-то достижения и даже не за проявленное в период пандемии мужество. Это, в значительной мере, готовность лично отвечать за то, как живут люди. Поэтому если вы чувствуете в себе силы этим заниматься, то нужно смело обсуждать все, что волнует наших граждан, обсуждать их заботы, предлагать решения этих проблем», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

«ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ»

Как отметил в свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, партия готова поддержать добровольцев в желании попробовать себя в большой политике, применить собственный опыт помощи людям.

«Единая Россия» в условиях пандемии объединила волонтеров по всей стране – сегодня их больше ста тысяч. Я искренне благодарен всем, кто вместе, без оглядки на должности и порой с риском для собственного здоровья, помогал в борьбе с вирусом, вносил свой вклад. Наши двери открыты для них. Будем рады увидеть волонтеров, общественников, сторонников Президента на нашем предварительном голосовании, предлагаем всем попробовать свои силы. А тем, для кого это в новинку — поможем, подскажем, поддержим», — сообщил политик.

Он напомнил, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, «где активные, неравнодушные граждане могут стать кандидатами в депутаты». Процедура пройдет с 24 по 30 мая по первой модели — это самая открытая и конкурентная форма предварительного голосования. Выбрать потенциальных кандидатов от «Единой России» смогут все зарегистрированные в стране избиратели. Ранее руководство партии подчеркивало, что эта модель выявит наиболее сильных и востребованных кандидатов, которые зарекомендуют себя в открытой конкурентной борьбе.

ПАРТИЯ = ЗАЩИТНИК

«То, что президент Владимир Путин поддержал участие в политической жизни и приход во власть волонтеров, – это косвенная, но вполне определенная поддержка предложений и политической практики «Единой России», - отметил член Высшего совета «Единой Россия», политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. - Партия стала центром волонтерского движения в период пандемии, активно выдвигала волонтеров на выборах в законодательные собрания и муниципалитеты в прошлом году. Руководители «Единой России» уже заявляли о предстоящем масштабном участии волонтеров в думской кампании, и президент разделяет эту логику».

«Единая Россия» – политическая сила, обеспечивающая реализацию курса Владимира Путина. Поэтому должна воспринимать сигнал от президента как прямое руководство к действию, - добавил Алексей Чеснаков, политолог, эксперт Центра политической конъюнктуры. - Предоставление партией волонтерам возможности для участия в политике и в формировании актуального законодательства несет взаимную выгоду и партии, и волонтерам, и обществу в целом».

Эксперт считает, что «Единая Россия» может предоставить эффективные политические инструменты для реализации и волонтерских, и любых других социальных гражданских проектов. Волонтеры могут принести в партию новую энергетику, новую искренность, новую повестку, что, безусловно, будет шагом вперед.

«Сегодня избиратели очень чувствительны к подобного рода инициативам. Это связано и с долгосрочным переходом к новым современным практикам, и с ситуацией продолжающейся пандемии. Это может помочь «Единой России» сфокусироваться на приоритетной для избирателей повестке, а избирателям – увидеть в партии своего защитника, организацию, которая позволяет политическими средствами гарантировать реализацию важнейших социальных инициатив», - резюмировал эксперт.