Я маленькая лошадка, и мне живется несладко

Русских женщин можно разделить на всего на четыре типа. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Русских женщин можно разделить на несколько типов.

Женщина-наседка пахнет пирожками и детской отрыжкой, дома у нее круглогодично цветет герань, а все новости она узнает от мамочек, ежедневный шабаш с которыми происходит на детской площадке, а потом еще и в чатиках.

Женщина-кошка выглядит более благополучно: каблук тоненький, сумочка красная (возможно, даже из ЦУМа), подземная парковка оплачена на год вперед.

Женщина - священная корова относится к семейству травоядных. Круглый год она пасется в вегетарианском кафе, а зимой носит экошубу и сапоги из экокожи.

Но самым популярным видом женщин на просторах России вот уже много сотен лет остается женщина-лошадь. Вы не встретите ее в ресторане в субботу вечером, не мелькнет ее профиль сквозь прозрачную витрину маникюрного салона... Женщина-лошадь всегда на пашне. А если не на пашне, то на ипподроме. А если не на ипподроме, значит, просто где-то там, в недрах метро. А потом у нее еще пересадка с автобуса на маршрутку и обратно, закупка продуктов в супермаркете и Маяковский наизусть, «Облако в штанах» - отрывок. Лучше бы уж десять раз подряд в супермаркет, чем Маяковский до полуночи. Но кто ж еще поможет сыну выучить урок - не папа же, папа устает на работе...

Жизнь в упряжи

Людмила была хорошей рабочей лошадью. Она словно была рождена для удобных некрасивых башмаков и для объемных вязаных свитеров. Такие женщины никогда не забудут годовой абонемент на метро в другой сумочке, потому что сумочка у них одна, да и в ту при случае поместится не только телефон и пачка сигарет, но и килограмм антоновки, две пачки макарон и семь куриных замороженных окорочков.

Она никогда не жалуется, просто иногда, когда очень тяжело, она напрягает жилы, и от этого шея вытягивается вперед и лицо приобретает выражение печального удивления. «Сколько еще? Протяну ли? Выдюжу ли?» Одним словом - лошадь. А в голове у нее иногда крутится куплет когда-то услышанной песенки: «Я маленькая лошадка, и мне живется несладко. Мне трудно нести мою ношу, настанет день, и я ее брошу». Насчет «брошу» - это, конечно, не очень реально.

Любая нормальная лошадь имеет хозяина. В случае Люды это был муж Николай. Николай пять дней в неделю - с понедельника по пятницу - возил на квадратной черной машине большого начальника. Вечером в пятницу он ложился на диван, ел жареную курицу с майонезом, пил пиво, щелкал пультом в сторону телевизора. В понедельник он вставал с дивана, надевал белую рубашку и садился в черную машину. К слову, Люду он ни разу не прокатил на этой машине. Оно и ясно - ну кто ж лошадей на авто возит?

Добрые глаза и чистые ботинки

А потом лошадь встретила человека. Произошло все очень банально и вовсе даже не сказочно. Она как раз разогревала в микроволновке еду, принесенную из дома на обед, и тут в бухгалтерию зашел он. Документы принес на оформление. Такой спокойный, взгляд простой, руки большие, ботинки чистые. Какие хорошие ботинки, подумала Люда. А он так посмотрел на нее, что ей сразу почему-то стало стыдно за свой зеленый свитер и катышки на нем, но еще больше смутил ее запах гречневой каши, доносившийся из микроволновки.

В тот вечер после работы она пошла в магазин. Но не в продуктовый. Люда долго ходила среди манекенов, трогала малиновый свитер, примеряла синюю юбку с поясом и даже попросила продавца отложить до завтра винного цвета сапоги с золотой молнией - денег, припасенных для покупки свиных котлет к ужину, хватило только на юбку.

Ни о какой любви Люда и не мечтала, она не то чтобы боялась - она просто забыла, как это делать. Но каждый день, собираясь на работу, она лелеяла в себе маленькую радость - ожидание встречи с теми прекрасными и добрыми глазами.

И все же, что бы там ни говорили скептики, наверху сидит кто-то прозорливый и умный, который может накормить голодного, направить ищущего и сделать из грустной лошади счастливую женщину.

Через месяц вся бухгалтерия обсуждала роман Людмилы и Алексея Петровича, нового инженера, очень перспективного и очень холостого.

На волю, в пампасы!

Хозяин лошади, увидев сапоги, помаду, новую стрижку, насторожился, расстроился, а потом даже разозлился. Он брал хорошую работящую лошадь, а это кто - пони в цацках, ей бы только в цирке на арене скакать...

Люда развелась со старым мужем и переехала в квартиру к новому. Потом купила шубу и улетела с мужем в Египет. А потом приехала на работу на новом Volvo.

Главный бухгалтер Анна Петровна чуть не упала со своего кожаного кресла, когда это увидела, а остальная часть женского коллектива просто не разговаривала с Людой - иначе как профурсеткой ее теперь и не называли. «Такая женщина была, хорошая, отзывчивая, скромная, а теперь - да просто глаза б на нее не смотрели!» А Люда, наверное, впервые за долгое время была просто счастлива.

Все мы стремимся к удобству. Кто-то ищет удобную квартиру, кто-то удобную обувь, иные - удобных людей. Нашел удобного человека, вписал в планировку - наслаждайся. И какая же буря случается, когда удобный человек становится неудобным - сильным, самостоятельным, независимым, счастливым. Слабый - расстроится, сильный - порадуется.