Владимир Кузьмин: Кружку пива еще могу выпить. Но вторая уже не нужна

Сейчас у Владимира около ста гитар. И когда он играет на любой из них, только по звуку понятно: это Кузьмин. Фото: instagram.com/v.kuzmin_official

О чем песни Владимира Кузьмина, если кратко? Разумеется, о любви. В разгар пандемии рок-музыкант с раннего утра запирался в своей студии - так родился альбом «Мне одиноко, детка», который он представит на первом весеннем концерте в день 8 Марта (Москва, Известия Hall, 20.00). А накануне Владимир пришел на Радио «КП» (radiokp.ru).

М. А.: У вас каждый год по альбому. И даже в карантин.

В. К.: Для меня это было самое счастливое время. Я сидел в своей студии, писал и писал... За последние 40 лет не было такой паузы в концертах. Я записал даже три альбома - просто пока один я выпустил, а два на подхвате. С 5 - 6 утра начинаю играть на гитаре. В эти моменты я ничего толком не сочиняю - просто импровизирую. Понимаю, что многим людям было тяжело. Еще бы чуть-чуть, и я бы, наверное, тоже загрустил. Бесконечно благодарен Вселенной, что у меня есть этот творческий конек.

С. Е.: Мне показалось, что постепенно вы отходите от рок-н-рольного хулиганства в сторону философского осмысления жизни и демонстрируете нам вопиющий оптимизм. Где вы его берете?

В. К.: Это не я, это лирический герой - он, может быть, моложе, интереснее. А иногда я специально делаю гротеск в сторону грусти, тоски русской. Типичная история «Сибирских морозов»: я тогда приехал из Америки, у меня был чистый позитив, один мажор пел. И тут попадаю на гастроли в Сибирь и понимаю, что хеппи-энд никому не нужен. Ко мне в гости друзья пришли после концерта: пели песни заунывные и пили водку. А я после Калифорнии загорелый, непьющий... Но я врубился, что им нужно. Уединился в спальне, взял гитару, блокнотик и за 15 минут написал «Сибирские морозы». Нашему человеку нравится грустить. И в этом есть дополнение к музыке, это крик души.

С. Е.: Вы делали прививку от коронавируса?

В. К.: Кстати, да, сделал. И другим советую.

М. А.: 31 мая вам исполнится 66. Вы пока не говорите себе: «Володя, надо поберечься. Два концерта в месяц, не больше»?

В. К.: Так не получается. Но по 20 концертов в месяц конечно, не будет. У нас теперь тур - это пять концертов максимум, потом перерыв. Зачем себя и людей мучить? Мы в Хабаровске были недавно. Семь часов вроде разница, потом три дня не спишь... Надо следить за здоровьем. Я даже ложусь теперь обязательно раньше двенадцати. Потому что все ученые утверждают, что сон, который до полуночи, полезнее.

Жена Катя моложе музыканта на 27 лет. Они прожили в браке 17 лет, расстались на год и... поняли, что сделали ошибку. Теперь снова вместе. Фото: instagram.com/v.kuzmin_official

С. Е: Вы встаете в пять утра и целый день играете. Выбрали отшельничество?

В. К.: Тусовки отнимают очень много энергии. Я лучше уютненько посижу на диване и на гитарке поиграю. Может, это лень такая? Я в 60 еще на мотоцикле гонял. У меня шесть мотоциклов было! А потом камер наставили, пробки в Москве... Стало неинтересно, кураж пропал. Теперь только гитара. Если мне нужно поднять настроение, звоню мастеру: «Дима, сделай еще одну гитару! Такого-то цвета». И делает новую гитару. Она так вкусно пахнет!

М. А.: С супругой Екатериной разве никуда не ходите? Кино, театр, ресторан?

В. К.: Ходим, почему? Но тусовок больше нет! После концерта у нас в былые времена был банкет до утра со всеми чудесами. Еще дискотека. Несколько лет назад я это прекратил.

С. Е.: Правда, что вы завязали с алкоголем?

В. К.: Нет, почему? Я могу сесть, выпить кружку пива с удовольствием. И все. Расслабился - и кайф. Мне не надо добавлять.

С. Е.: Вторую хотя бы!

В. К.: Вот уже не надо! Уже... Раньше было надо. У нас в райдере стояло: бутылка виски, бутылка водки... А сейчас кефир, молоко.

С. Е.: Когда случился перелом?

В. К.: Когда начали друзья умирать. С Крисом (Кельми, умер в 63 года. - Авт.) я сидел за одной партой в институте. И еще Женя Осин (умер в 54 года. - Авт.), я с ним дружил, он был у меня на свадьбе. Я вовремя остановился, теперь меня не заставишь туда идти. По молодости давили даже администраторы: «Давай еще, добавь! Еще концертик отколбасим на кураже!» Но потом начинаются отходняки. Думаю, зачем? Не нужно мне.

М. А.: Теперь у Владимира Кузьмина внутренняя гармония?

В. К.: У меня сейчас самое лучшее время за последние годы. Да, я в гармонии с этим миром и с самим собой. Мне верится, что скоро кошмар пандемии закончится, люди расслабятся. Пусть мир начнет жить по-прежнему.

С. Е.: До вас доносится что-то из современной музыки? Рок, увы, ушел в тень - на повестке рэп.

В. К.: Меня на первой секунде вырубает, я выключаю. Больше не выдерживаю. Это совершенно не моя культура. Безграмотные рифмы, матерщина. Хотя на самом деле первым в Союзе спел рэп я. Песня «Воробей», если вы помните: «Полет успехом увенчался, в раю он все же оказался, я знаю, все мои друзья напоминают воробья». 83-й год - еще рэпа не было, а мы уже рэповали. Я очень много слушаю музыки современной, но заграничной. Блюз-рок играют много молодых парней. Такая музыка мне нравится. Сейчас с музыкой проблемы, честно говоря. Поп невозможно слушать.

М. А.: И на фоне этого вы пишете новые песни. Простите, а для кого?

В. К.: Для себя в первую очередь. Если понравится мне, то понравится и моим подписчикам. Если я приношу людям добро, это и мне все приходит!

Самые известные песни:

«Душа»

«Когда меня ты позовешь»

«Сибирские морозы»

«5 минут до дома твоего»

«Моя любовь»

«Симона»