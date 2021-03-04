Москвич превратил почтовый фургон в «машину апокалипсиса» и стрижет в нем брутальных мужиков

Свой салон Егор открыл внутри старого почтового Mercedes. Фото: Андрей АБРАМОВ

Трэш-мобиль из фильмов про зомби-апокалипсис. На таких киногерои прорываются сквозь орды живых мертвецов. Черный кузов, окна спрятаны за решетками, бампер увешан цепями. Вместо трехконечной звезды «Мерседеса» — советская электробритва «Бердск».

Это тачка Егора Брегеды. Парню 27 лет, и он барбер — мужской парикмахер. В своем авто он создал брутальный салон для мужиков, который работает в формате закрытого клуба. Посторонним вход заказан. Номер телефона удивительного мастера постоянные клиенты передают только с разрешения.

РЕМОНТ В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ МАШИНЫ

В Москву Егор приехал из Крыма в 2015 году. В средней школе пошел на курсы парикмахеров, а после 11 класса — в колледж на мастера-универсала. Поработал на родине и решил рвануть в столицу.

— Был барменом, продавцом. Но понял, что день в день получать зарплату смогу только в парикмахерской. Деньги нужны были сегодня, чтобы платить за жилье и еду. Пошел работать в обычный салон в Алтуфьево — в мужской зал. Иногда и женщин приходилось стричь. В столице узнал про формат барбершопов и перевелся туда, — рассказывает молодой человек.

Строить свой барбер-фургон Егор начала три года назад. Купил старенький Mercedes 308D — 1994 года выпуска. На родине в Германии их используют как почтовики. В России модель — большая редкость. На сайтах объявлений висят пару штук. Такие покупают киностудии под гримерки или коммерсанты для мобильных шиномонтажек.

Прошлый владелец пригнал «Мерс» из Германии. Был заядлым дачником и возил в большом кузове рассаду. Егор купил машину за 300 тысяч рублей. И на переоборудование потратили еще один миллион рублей. Это вложения за три года.

— Мне не жалко, что эти деньги я потратил ни куда-нибудь в ипотеку. Сначала нужно инвестировать в свой бизнес, а уже потом думать о постоянном жилье и прочих радостях жизни, — объясняет траты барбер.

Вместо главного символа немецкого авто — советская элетробритва. Фото: Андрей АБРАМОВ

ДНЕМ РАБОТАЛ НОЖНИЦАМИ, НОЧЬЮ — СВАРКОЙ

Несмотря на нестандартные габариты, грузовичок относится к категории B, как легковушки. Изначально фургон был желтым, Егор перекрасил в черный. Обшил изнутри фальшпанелями под кирпич, положил пол, обустроил рабочее место.

Площадь кузова около семи квадратных метров. Двухметровый гость может стоять в полный рост. Поместился диван, парикмахерское кресло и раковина для мытья головы. Вместо ножек — вереница старых сантехнических труб, окрашенных в черный глянец. Все дизайнерские и инженерные решения придумал Егор.

На стене висит тонкий телевизор, на полочке мощная колонка с музыкой. Здесь же кофемашина и мини-бар с напитками покрепче. За дверью специальной печки греются полотенца — их кладут на лицо перед бритьем.

— Сейчас все выглядит круто. Но когда делал, бывало, руки опускались. Днем работал в барбершопе, а вечером мчал в строймагазин. Было лето, и я мастерил все прямо на улице до четырех утра. Пришлось закупить инструмент, научиться работать сварочным аппаратом.

Основные работы мастер закончил за два месяца. И тут жизнь подкинула проблем: задержали зарплату. Владельцы квартиры, в которой Егор снимал комнату, попросили съехать.

Семь квадратных метров кузова превратились в приличный барбершоп. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЗАПИТАЛ ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

— Денег на аренду квартиры не было, — продолжает барбер. — Я снес вещи в фургон и начал в нем жить. Спал на диване. Утром шел в спортивный зал неподалеку, там принимал душ и ехал на работу. Пока было тепло, жить можно без проблем. Потом ударили заморозки, а я тогда печку еще не установил. К счастью, удалось найти деньги на съем жилья.

Сначала внутри стоял штатный обогреватель кузова. Он питался от бензина, которым заправляют фургон. Но печка старая и быстро сдохла. Оригинальная новая стоит около 40 тысяч рублей.

— Тогда решил купить газовую печку в четыре раза дешевле. Она питается от баллона, который можно перезаправлять. Короб под баллон приварил снаружи, сделал дымоотвод. Так что не угорим!

Егор подлазит под стол и приоткрывает створку на печке — внутри мельтешит огонек.

Другая проблема — электричество. Сначала парень купил солнечные панели на крышу. Она заряжали аккумуляторы и с них шли необходимые всем приборам 220 Вольт. Идея красивая, но не для хмурой московской зимы.

— Света почти нет даже днем. На морозе аккумуляторы без подзарядки быстро вышли из строя. Тогда я купил генератор. Заливаешь бензин, дергаешь ручку, и он заводится. Электричества хватает на всю машину.

В барбер-фургоне есть позолоченный душ для мытья головы. Чтобы провести воду, Егор сунулся к частным компаниям. Там зарядили цену в 200 — 300 тысяч рублей. Но и тут инженер-самоучка нашел выход.

— Купил пластиковый бак объемом 22 литра. Такие на дачах ставят. Из дома приношу воду, заливаю и включаю подогрев. Вода из раковины стекает в бак, который прикреплен на дне.

Труба в задней части кузова — это дымоотвод газового обогревателя. Фото: Андрей АБРАМОВ

«СОТРУДНИКАМ ГИБДД ПРЕДЛАГАЮ КОФЕ»

Все навороты внутри кузова, а конструкция самой тачки никак не изменилась. Поэтому претензий со стороны ГИБДД нет.

— Бывает остановят, попросят показать, что внутри. Я открываю и говорю: «Красный диван везу. Хотите кофейку сделаю?». После этого все вопросы отпадают, — рассказывает Егор.

С клиентами у барбера проблем нет, хотя специально он нигде не рекламируется. Есть под 200 постоянщиков, которые передают контакт удивительного мастера.

— Нахожу локации недалеко от метро и еду туда, чтобы людям удобно было добираться. Могу выехать сам: тогда к цене стрижки прибавляются расходы на бензин и дорогу. Чаще всего заказывают либо очень занятые люди в центре, либо те, кто живет в частных домах за МКАД.

В месяц на содержание рабочего места уходит около 15 тысяч рублей: не только газ и бензин, но и парикмахерские расходники. Но Егор говорит, что это все равно дешевле, чем снимать кресло в салоне. Там берут с мастера 1500-2000 рублей за рабочий день.

В планах молодого человека построить полноценный автодом-барбершоп. Чтобы уехать к океану, путешествовать и там стричь людей.

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