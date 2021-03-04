"Я не очень хорошо себя чувствую": жена футболиста Павла Мамаева пришла в себя в больнице

Алана Мамаева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жена Павла Мамаева заставила поволноваться всех неравнодушных. Алана Мамева перестала выходить на связь, потому ее друзья вызвали к ней домой спасателей. Те, приехав на адрес, вскрыли замки и обнаружили 33-летнюю женщину без сознания. Супругу футболиста срочно увезли в НИИ имени Склифовского.

Алана Мамаева находится в токсикологическом отделении. До сих пор доподлинно не известно, что же стало причиной тяжелого состояния жены Павла Мамаева.

Не так давно она пришла в себя и написала в блоге: "Я не очень хорошо себя чувствую. Поступающие новости приводят меня в шок. В себя пришла я только сегодня".

Несколько дней назад Алана огорошила подписчиков новостью о новых загулах футболиста, который сейчас тренируется на сборах в Испании: "Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает. У меня все".

Алана и Павел Мамаевы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Обманутая жена спортсмена заявила, что он изменяет ей с женщиной по имени Ирен и даже опубликовала фотографию необыкновенно красивой любовницы Павла и ее номер телефона. В ответ возмущенная Ирен заявила, что поведение Мамаевой не намерена оставить безнаказанным.

"Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы, которые были опубликованы в соцсетях Аланой Мамаевой, я бы хотела проинформировать вас, что это дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск", - объявила брюнетка.

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