Для борьбы с новой напастью в Германии устраивают рукотворные пожары

Tаким образом власти пытаются сдержать распространение африканской чумы свиней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии приняли решение создать широкую полосу без зарослей тростника на границе с Польшей – таким образом власти пытаются сдержать распространение африканской чумы свиней (АЧС), которую дикие кабаны могут занести с территории сопредельного государства.

С проблемой АЧС Германия столкнулась впервые, и болезнь, от которой не существует лекарства, грозит уничтожить свиноводство в стране: мало того, что зараженных животных приходится уничтожать, в целях предотвращения опасной инфекции экспорт свинины из карантинных зон становится невозможным.

А за последнее время в районе Бранденбурга было обнаружено более 650 диких кабанов, погибших именно от африканской чумы свиней.

Поскольку заросли тростника, которые служат хорошим укрытием для животных, невозможно уничтожить с помощью спецтехники (мешает болотистая местность), было решено бороться с растениями с помощью контролируемых пожаров.

Местное население о поджогах предупреждают с помощью СМИ и плакатов, животных отслеживают посредством дронов.

После уничтожения тростника поголовье диких кабанов планируют сократить путем отстрела.

Экологи утверждают, что другим животным и птицам ничто не угрожает, а через время тростник вырастет еще более густым, и экологическое равновесие в регионе будет восстановлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в России продукты дорожают в семь раз быстрее, чем в Европе

Кризис у всех, а цены сорвались с цепи у нас (подробности).