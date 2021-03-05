"В нашем обществе не хватает любви": Фотохудожница из Питера рассказывает истории тех, кто спасает животных

У Марии — две собаки, две кошки, аквариум, шиншилла и лошадь. Фото: София Меликова

Статья вошла в число отмеченных материалов на конкурсе «Лапа дружбы», который провел портал Открытые НКО при поддержке «Комсомольской правды».

Спасающая кошек модель и бывшая МЧСница, выкупившая купе поезда ради больной собаки, стали новыми «героями нашего времени» в проекте фотохудожницы из Питера.

София Меликова взялась выяснить, что заставляет людей помогать. Помогать тем, кто не может об этом попросить, и кто чаще всего становиться жертвой жестокости человека – животным. Как действуют волонтеры, известно – приюты, питание, лечение, но вот почему?

Любовь к животным Софии привили родители. Фото: предоставлено героиней статьи

Среди любителей йоги ходит афоризм, что самое сложное в занятиях – расстелить коврик. Так и в благотворительности – самое сложное начать. Чтобы проанализировать причины зооволонтерства София ездит по Санкт-Петербургу и всей Ленинградской области со своим фотоаппаратом. Она не только делает снимки своих героев, но и записывает с ними интервью. Проект девушка назвала «Спасение».

София придумала проект и реализует в одиночку, без грантов, помощников и спонсоров. Фото: предоставлено Софией Меликовой

— Мне хотелось создать новый образ «героя нашего времени», который бы вдохновлял нынешнее и будущее поколения. В нашем обществе не хватает любви. Слишком много негативного потока информации, навязанных ценностей. Этот проект родился из желания показать оборотную сторону медали, вывести в свет людей, которые зачастую остаются «невидимыми», но выполняют очень важную роль в обществе,- объяснила порталу «Открытые НКО» София Меликова.

Первую съемку для «Спасения» она сделала в апреле 2019 года. Сейчас в проекте пять историй. Из-за стажировки в Женеве, а после – коронавирусных ограничений в России, съемки пришлось отложить. Но фотограф планирует возобновить поездки по региону во второй половине февраля – герои уже найдены, но новые заявки она тоже принимает.

— Размещая объявление о поиске героев в соцсетях, в самом начале проекта, я и подумать не могла, что это вызовет такой отклик, что найдутся люди, готовые поделиться своей историей со мной. Но мне стали писать. Много. Не только зоозащитники, но и просто пользователи соцсетей, чтобы сказать спасибо. Кто-то признавался, что, прочитав интервью героев, сам решился помогать, кто-то – что изменил свое отношение к животным и людям, им помогающим,- рассказала София.

Пытаясь проанализировать сам акт спасения животного и причины, фотограф открыла для себя неожиданный факт. Все истории людей схожи – каждый из героев в своей жизни до волонтёрства прошел через некие испытания: детский дом, травлю в школе, серьезную болезнь.

— У всех героев был какой-то личный негативный опыт в прошлом. Но! После пережитого они не озлобились, а трансформировали свой опыт в любовь и благотворительность,- говорит автор документального фотопроекта.

Открыли конюшню для больных и старых лошадей

Одна из историй, описанных и снятых Софией, про подруг – Марину и Наталью. Они познакомились в школе олимпийского резерва, где стали тренерами по конному спорту. Вскоре обе поняли, насколько этот спорт жесток. Про жестокость людей Марина знает многое. Она выросла в детском доме, и еще ребенком поняла – чтобы тебя не затоптал этот мир, нужно выделяться. Либо силой, либо умом. Фразы вроде «главное быть собой» для детей-сирот чуть ли не вредный совет.

— Надо уметь либо в морду дать, либо как-то выделяться, чтобы тебя взрослые охраняли,- вспоминает Марина.

Две подруги, Марина и Наталья, открыли конюшню для больных и старых лошадей. Фото: София Меликова

С лошадьми похожая история, если они не выделяются и не приносят пользы, то становятся людям просто не нужны. Женщины бросили конный спорт и открыли собственную конюшню для больных и старых лошадей.

Женщины бросили конный спорт и открыли собственную конюшню для больных и старых лошадей Фото: София Меликова

Фото: София Меликова

Бывшая модель и школьница

Еще одна героиня проекта «Спасение» — девушка по имени Натали. Она модель, правда, уже с приставкой «экс». В ее жизни были съемки для журналов, подиум и… изнуряющие диеты. На кастинге ее однажды обозвали толстой. Натали отказалась от еды, практически совсем. При росте 171 сантиметр она весила 36 килограммов.

Из-за анорексии модель оказалась на грани жизни и смерти. Но она выкарабкалась и решила бросить карьеру, уехала с мужем в деревню и посвятила часть своей жизни спасению животных. У нее четыре кота, кошка и две собаки. Многих из них ей пришлось выхаживать после прежних владельцев.

Натали — в прошлом модель, эта профессия едва не стоила ей здоровья. Девушка вылечилась и теперь выхаживает животных. Фото: София Меликова

Часто Натали имеет дело с котами, которых до серьезных болезней довели прежние владельцы. Фото: София Меликова

София понимает теперь, почему и среди детей сейчас так много зооволонтёров. Например, 13-летняя Алина. Девочка столкнулась с буллингом, проще говоря, ее травили в школе одноклассники.

Но вместо ответной жестокости Алина решила дарить миру доброту, она не только помогает приюту для собак, но и вовлекла в процесс всю семью.

Алина говорит, что у них с Бимом, которого она взяла из приюта, много общего — оба хотят только добра, но пострадали от людей. Фото: София Меликова

Девочка фактически спасла собаку, которую бывший владелец привязывал на несколько дней к батарее. Фото: София Меликова

Совпадение или нет, но среди защитников животных, которые пишут Софии – большинство женщины.

— Проект открыл для меня особую миссионерскую роль женщины в нашем обществе,- рассказала София Меликова. — Фотография — это одна из основных моих сфер деятельности. Помимо нее я, также, занимаюсь устным и письменным переводом, этнографией, коренными народами, правами женщин, активна в правозащите.

Дочь "Птичьей мамы"

Помощь животным для самой Софии тоже не чужая тема. В ее семье всегда помогали животным, брали собак и кошек на передержку, лечили, помогали найти им дом. Сейчас у Меликовых живут семь птиц, среди них, в том числе и спасеныши.

— Маму мою так и прозвали соседи — Птичья мама. Всех больных и найденных птиц знакомые и даже соседи несут ей, хотя у нее даже нет ветеринарного образования. Она выхаживает их, пока птицы не окрепнут, потом отпускает. Часто воробышки, голуби или галки возвращаются, прилетают к нам на балкон «на ужин». А количество гнезд в доме и вокруг нашего дачного участка растет с каждым годом,- добавила девушка.

Проект Спасение» уже становился победителем таких конкурсов как «Объективная благодарность» (2019-2020), «Активные люди» (2019), «Преодолевая границы» (2019). Помимо выставок в России, экспонировался в Грузии в 2019 году и Голландии в 2020-м.

Мария — бывший сотрудник МЧС. Чтобы спасти свою вторую собаку Китона, она сняла целое купе в поезде. Фото: София Меликова

Мария говорит, что помощь животным — ее личный вклад «во Вселенское добро». Фото: София Меликова

— История «Три товарища» из фотопроекта «Спасение» экспонируется с 15 января до 14 февраля в Краснодаре в Центре современного искусства «Типография», а с 3 февраля — на Ярославском вокзале в Москве,- рассказала София.

При этом девушка не собирается ограничиваться темой зоозащиты. Один из ее прошлых фотопроектов был посвящен детскому онкологическому центру. На очереди — документальная фотоистория о человеке, возрождающем храм в Новгородской области.

— Принимая участие в паломнических поездках, я нашла очень интересные истории о людях, оставивших городской комфорт и самозабвенно посвятивших себя возрождению храмов,- пояснила фотограф. — О таких людях обязательно нужно рассказывать. В этих людях я вижу надежду на светлое будущее нашей страны. Я называю их «соль Русской Земли».

Светлана создала в своей квартире настоящий кошачий приют. Фото: София Меликова

В планах Софии выйти за пределы региона с проектом «Спасение», рассказывать о зооволотнтёрах со всей страны. Но это требует больше времени и средств – поездки, проживание стоят денег, а весь проект держится на энтузиазме одной только Софии, у нее нет ни грантов, ни помощников.