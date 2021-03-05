Муж-миллионер Натальи Водяновой показал редкий снимок из постели

Наталья Водянова и Антуан Арно поженились летом прошлого года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Инстаграме Наталья Водянова то и дело делится семейными фотографиями, рассказывая о своей жизни. А вот ее муж, французский бизнесмен Антуан Арно крайне редко публикует что-то в соцсетях. Но на днях он сделал исключение по случаю дня рождения супермодели. В сторис Антуан опубликовал забавную фотографию, снятую в детской: он, Наталья и их младший сын Роман уснули вместе на одной кровати.

Пока утомленные супруги спали, их запечатлел кто-то из домашних. В подписи к фото Арно восхитился своей невероятной женой:

- Кто-то может поверить в то, что этой красавице сегодня исполняется 39? – спросил наследник империи LVMH у своих подписчиков. К публикации Арно прикрепил опцию голосования: «Fake news / Невозможно», - предложил он варианты ответов.

Антуан в сторис поделился снимком с Натальей, сделанным в спальне.

Антуан редко публично демонстрирует нежность к своей жене – обычно он достаточно сдержан. Это отмечает и мама супермодели Лариса Громова. Недавно она пришла на шоу Максима Галкина «Сегодня вечером», где рассказала о своей знаменитой дочери. По ее словам, первый супруг Водяновой, британский аристократ Джастин Портман был более открытым, тогда как Антуан – более собранный и серьезный.

- Он более строгий, чем Джастин… Он очень любит режим, вовремя ложиться спать. В одну из последних поездок к ним мы разговаривали с дочкой, он к нам подходит и так тихо говорит: «Пора уже». А было 10 вечера, - рассказала Лариса Громова.

Когда Максим Галкин спросил маму модели, кто ей больше по душе – Антуан или Джастин, Лариса неожиданно призналась:

- Внешне мне больше нравится Джастин, да и по характеру с ним было более-менее… Джастин меня покорил, когда приехал к нам знакомиться в Нижний Новгород. Мы тогда еще жили в однокомнатной квартире, а он же настоящий аристократ. Я очень волновалась, дрожала, не знала, что делать. Но у него не было никакой брезгливости к нашему жилью и к Оксане нашей (сестра Водяновой – инвалид – Ред.)… Мы с ним не общаемся, конечно. Думаю, он обиделся на нашу семью. Но это уже другая история.

На вопрос, почему Наталья и Джастин расстались, Лариса ответила:

- Я думаю, просто Наташа развивалась в плане карьеры, а у Джастина в семье никто особо не работал. И ей просто скучно с ним стало, - считает мама модели.

Наталья Водянова разошлась с Джастином Портманом в 2011 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джастин Портман и Наталья Водянова расстались в 2011 году. Супруги прожили вместе больше десяти лет, у ни трое детей – 19-летний Лукас, 14-летняя Нева и 13-летний Виктор. Развод произошел по инициативе Натальи, и Джастин долго не мог смириться с тем, что жена решила оставить его. Британец отказывался давать жене развод и решать вопрос с опекой над детьми. Лорд не разговаривал с Водяновой и общался с ней только через адвокатов. В редкую минуту откровенности в соцсетях Портман признался, что злоупотреблял алкоголем, к тому же карьера Натальи стремительно развивалась, и он больше не мог соответствовать ее запросам.

- Моя жизнь больше не была в синхронности с ее модной жизнью. Я думал, что она стыдится меня, - рассказывал Джастин. - Я становился для нее чем-то вроде старой и вышедшей из моды сумки от Louis Vuitton. Тогда я добровольно отправился на 28-дневный курс в реабилитационный центр. Для меня быстро стало очевидным, что это не то место, где мне следовало находиться, но я решил, что должен оставаться там ради моей семьи. На 27-й день в реабилитационном центре - это был традиционный день, когда пациентов навещали родные и друзья - моя бывшая жена заявила мне, что она совершенно по мне не скучала и не заинтересована в том, чтобы я вернулся в семью. Я испытал огромный шок, мне было очень больно...

Сейчас 52-летний Джастин счастлив во втором браке: он женат на американской актрисе Морган Снайдер. Полтора года назад у пары родился сын Лео. Джастин и его избранница живут в Уругвае. Экс-супруг Водяновой давно обосновался на уругвайском курорте Пунта-дель-Эсте, где он построил шикарное поместье (состояние семьи Портман оценивается в 2,5 миллиарда британских фунтов). Дети Натальи регулярно летают к нему, и, судя по всему, обожают проводить время с папой в Южной Америке.

Модель растит еще двоих сыновей от Антуана Арно. С наследником одной из богатейших семей планеты Наталья Водянова познакомилась в 2011 году после того, как развелась с Портманом. Антуан рассказывал, что влюбился в Водянову с первого взгляда. Он увидел ее, когда она снималась в фотосессии для рекламы модного дома, где работал Арно. В 2014 году у них родился сын Максим, а в 2016-м — Роман. Летом 2020 года Арно и Водянова поженились в мэрии Парижа.