Пермский школьник стал волонтером и объединил учеников со всего города для помощи бездомным животным

Слава Кузнецов организовал настоящий детский отряд помощи бездомным животным

Статья вошла в число отмеченных материалов на конкурсе «Лапа дружбы», который провел портал Открытые НКО при поддержке «Комсомольской правды».

С 10-летнего Славы Кузнецова из Перми взять пример могли бы многие дяди и тети. Простой пермский школьник из гимназии №1 два года назад – тогда Слава учился во втором классе – решил помогать животным. Не просто подкармливать бродячих собак или бездомных кошек. А помогать по-взрослому – Вячеслав при поддержке родителей организовал настоящий волонтерский проект «Добрая слава дороже богатства». В одиночку, конечно, можно изменить мир, но когда рядом единомышленники – все по плечу! Когда «добрая слава» о проекте маленького волонтера разнеслась и по другим учебным заведениями, к нему присоединились десятки школьников. И теперь в Перми есть настоящий детский отряд помощи нашим бездомным четвероногим друзьям.

А сначала, чтобы побольше узнать о жизни брошенных животных, юный волонтер вместе с семьей поехал в гости в приют для бездомных кошек «Котофей» и муниципальный приют для собак. В них было огромное количество животных – 400 собак и 70 кошек. Слава никогда столько не видел.

Прежде чем запустить свой проект, Слава побывал в приюте. Фото: предоставлено Ольгой Кузнецовой.

— Оказалось, что в приютах с большой благодарностью принимают любые угощения и что им очень нужно даже простое общение с человеком, собаки были рады каждой минуте прогулки, — рассказывает мальчик.

И ведь это так просто: прийти в приют и поиграть с животными, принести им игрушки. Их даже можно сделать самим! «В каждый дом по кошке, а каждой кошке по мышке» — это была первая акция, которую устроил Слава, чтобы как можно больше школьников и ребят из детских садов узнали и прониклись проблемой бездомных животных. Он придумал два мастер-класса, как из киндеров смастерить осьминожек, а из ткани – мышек. Записал уроки на видео, выложил на страничке своего проекта в соцсети, чтобы все желающие могли сделать игрушки. А в детский сад №268 и Детский музейный центр даже отправился лично. Рассказал о своей классной идее и сам помогал малышам мастерить поделки.

Ребята делают игрушки для обитателей приюта. Фото: предоставлено Ольгой Кузнецовой.

— Мышек мы делали из флиса – этот материал безопасен для животных, приятный на ощупь и можно сделать мышек самых разных цветов, — рассказывает Вячеслав. – А наполняли игрушки мы или синтипоном, или шуршащими пакетами и фантиками. А «осьминожек» делали из киндеров и бусинок.

Пока Вячеслав учил малышей, ребята из 99-й школы — ученики 3-х и 4-х классов – сами по видео сделали целую корзину игрушек! Как же радостно было везти этот подарок хвостатым друзьям! В итоге у каждой кошки в приюте «Котофей» появилась своя игрушка, сделанная руками детей.

Мышки для кошек из приюта. Фото: предоставлено Ольгой Кузнецовой.

А потом Вячеслав запустил акцию по сбору вещей «Сундучок Добра» в помощь животным. Бросил клич и сам не ожидал, как много ребят присоединиться к нему в этот раз. Старую одежду, газеты, корм и пеленки принесли ученики детской театральной студии «ПИЛИГРИМ», ребята из старшей и подготовительной групп 268-го садика, ученики 99-й школы, посетители «Детского музейного центра» и просто неравнодушные люди, которые поддержали добрую инициативу детей.

«Сундучок Добра» и сегодня продолжает наполняться вещами, кормами и игрушками в «Детском музейном центре» и школах. А это значит, что идея помощи животным поселилась и продолжает жить своей самостоятельной жизнью в сердцах детей. И они точно не вырастут равнодушными.

К проекту присоединились и дошкольники. Фото: предоставлено Ольгой Кузнецовой.

— Ребята проявили огромный интерес к бездомным животным и захотели сами прийти и помочь, поделиться своей заботой, вниманием, временем, это очень ценно, — говорит мама Вячеслава, Ольга Кузнецова. — Очень хочется, чтобы благодаря проекту как можно меньше животных в будущем оказалось на улице и как можно больше кошек и собак покинуло приюты и обрели свой дом.

Акция «Сундучок добра». Фото: предоставлено Ольгой Кузнецовой.

Кстати, дети взяли шефство еще над одним приютом – теперь вещи из «Сундучка добра» и веселые игрушки отправляются и в «Лапки-Царапки», а ребята приходят туда, чтобы просто поиграть с животными. На странице проекта они с удовольствием делятся фото и видео и точно знают, что доброе и нужное дело под силу сделать каждому, даже ребенку.