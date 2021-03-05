Почему в одних странах карантинные меры помогли в борьбе с коронавирусом, а в других - не были эффективными

Законопослушание оказалось фундаментальным фактором, который сводит на нет карантинные меры Фото: REUTERS

Не только вакцинацией можно остановить пандемию коронавируса. Есть еще одно мощное оружие - законопослушание! К такому неожиданному выводу пришла группа ученых под руководством доктора технических наук, руководителя Департамента математики Факультета экономических наук НИУ ВШЭ и заведующего лабораторией «Теории выбора и анализа решений» Института Управления РАН Фуада Алескерова.

- Как родилось это исследование? Мы решили оценить эффективность введения различных карантинных мер и их влияние на распространение COVID-19, - говорит Фуад Тагиевич. - Нашли данные из Оксфордского университета, они фиксировали не только темпы заболеваемости, но и ограничительные меры, введенные в тех или иных странах. Затем мы составили математическую модель и столкнулись с удивительным эффектом: одни и те же меры в разных странах приводили к совершенно разным результатам. Мы долго не могли понять, в чем причина. А потом сама жизнь подтолкнула нас в правильном направлении. Дело было в марте прошлого года и, несмотря на карантин, мне иногда приходилось спускаться в метро. А уже было введено обязательное ношение масок и перчаток, а также большие штрафы за их отсутствие. Я смотрел на пассажиров - в масках от силы было процентов 30, а перчатки никто не носил. И я подумал, что в нашей модели не хватает еще одной переменной: в исследовании мы называем это законопослушностью, но, возможно, более удачный термин это “социальная ответственность”. Пересчитали с учетом этой новой переменной и наша модель заработала. Законопослушание оказалось фундаментальным фактором, который сводит на нет карантинные меры.

- Каким образом оценивался уровень законопослушания? У нас есть представления, что немцы педанты, а итальянцы разгильдяи, но это все-таки из области национальной мифологии.

- Когда мы начали считать, то выяснилось, что никто в мире до нас в этом контексте исследования не делал. Нам пришлось опираться на экспертные оценки. Есть методики, которые позволяют такие оценки делать.

- Догадываюсь, что россияне вряд ли возглавляют рейтинг законопослушания. Но хотя бы в золотой середине мы удержались?

- Мы, к сожалению, среди аутсайдеров. По уровню законопослушности рядом с нами Бразилия, Греция, Румыния, плюс где-то на подходе Италия...

- Какие карантинные меры оказались в нашей стране наиболее эффективными?

- До середины августа никакие ограничения в России не были эффективны. Мы не увидели взаимосвязи между вводимыми ограничениями и снижением заболеваемости.

- То есть мы зря в Москве весной почти два месяца сидели на самоизоляции?

- Это неправильная постановка вопроса.

- Почему?

- Потому что в реальности эти меры мало кто соблюдал. Это была классическая ситуация, когда суровость российских законов сочеталась с необязательностью их исполнения. Только в конце августа - середине октября начала работать связь между вводимыми в разных регионах ограничениями и снижением темпов распространения инфекции. Но эта связь была достаточно слабой. Условно говоря, снижение было не на 70%, как в некоторых странах, а примерно на 5%. Но и это хорошо, до этого мы видели нули.

- А в других странах, какие меры хорошо работали?

- Закрытие границ на начальном этапе оказалось эффективным, запрет собраний, закрытие школ и университетов. И введение технических средств контроля за передвижением людей. Например, многие страны бывшего СССР - Узбекистан, Казасхстан и т.д - демонстрировали примерно ту же динамику, что и у нас. А вот в том же Азербайджане все было более сурово. Там во время самоизоляции ввели систему получения разрешений на выход из дома, которые приходили на телефон. И, если без такого разрешения люди выходили на улицу, можно было нарваться на очень тяжелые штрафы. Это заставляло население сидеть дома. Баку это не сам придумал, такая же схема эффективно работала в ряде европейских стран, кажется, в Голландии в том числе. У нас власти избегали жестких штрафов, возможно, они опасались роста протестных настроений.

- В основном в обществе обсуждают две модели: на одном полюсе Китай - где были введены войска и ничего нельзя. На другом Швеция - все можно, но жители сами себя ограничивают. И вокруг этого велись жаркие схватки сторонников сильной руки и демократии. Какая модель себя показала лучше?

- Насчет Китая я не соглашусь, что драконовские меры сыграли решающую роль. Там очень высокий уровень сознательности людей. Если шведы в этой компоненте, пользуясь спортивной терминологией, чемпионы Европы, то китайцы - чемпионы мира (хотя Японию и Южную Корею нельзя забывать). Войска в Ухань вводили, скорее, просто для демонстрации серьезности ситуации. В Китае и без армии все затушили бы быстро. Я первый раз был в Пекине примерно в 2007 году. И решил спуститься в метро, просто посмотреть. Дело было в воскресенье утром, я специально выбрал время, когда народу поменьше. Я так делаю после случая, который приключился со мной в Мехико в 1985 году. Мы были в командировке с моим учителем Марком Ароновичем Айзерманом, ему к тому времени перевалило уже за 70 лет. Был разгар рабочего дня, мы спустились в метро, на платформе собралось очень много людей. И я решил, что прикрою своего учителя, чтобы его не затолкали. Это было 35 лет назад, я был достаточно молодым и физически крепким человеком. Открылись двери, я не помню, что произошло, но через секунду я оказался в одном конце вагона, а он - в другом. Мексиканцы поезд брали штурмом в прямом смысле этого слова. Так вот в Китае в очереди перед входом в метро собралось примерно полторы тысячи человек. Я думал будет давка. Но ничего подобного: очень быстро и организованно эти полторы тысячи человек спустились вниз и рассредоточились по вагонам. При этом я не видел ни одного случая, чтобы кто-то лез без очереди или пытался кого-то оттолкнуть. И, да - рядом не было ни одного полицейского. Это великая азиатская культура, основанная на самодисциплине. В России такое представить, к сожалению, невозможно. И если мы посмотрим графики, то в Китае был всплеск коронавируса - кривая резко прыгнула вверх а потом все ушло на ноль и они вирус очень быстро задушили.

- А в Европе?

- Возьмем Италию, там ведь очень суровые меры были введены. Но итальянцы решили, что это приглашение к тому, чтобы забурлил праздник жизни: они ходили в гости, общались, отдыхали... В результате полыхнуло! И только когда стало понятно, что дело плохо, включился культурный фактор - люди засели по домам и стали беречься. А вот в Швеции и странах Северной Европы низкий уровень карантинных мер компенсировался высокой законопослушностью.

- Можно ли шведскую или китайскую модель применить у нас?

- Поскольку с социальной ответственностью у нас не очень хорошо, исполнения карантинных мер можно было бы попробовать добиться штрафами. Но региональные власти на это не пошли. Я не призываю к ограничению свобод - ни в коем случае! Но у нас почему-то среди многих людей бытуют дикие представления, что меры безопасности - это пустая выдумка. В метро сейчас маски носят процентов 80 пассажиров - это большой прорыв! Но большинство не закрывают ими нос - дышать тяжело. А значит такая маска для проформы. Мы не понимаем, что наша традиционная модель поведения - надежда на русский авось - она в современном мире себя исчерпала. Это ведь не последняя пандемия. Я читал прогнозы Всемирной организации здравоохранения - на фоне перенаселенности и экологических проблем могут возникнуть инфекции, на фоне которых Sars-Cov-2 выглядит цветочком. Нам очень тяжело придется с таким отношением.