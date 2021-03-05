Киркоров отправляет на «Евровидение» свою подругу

Филипп Киркоров хочет отправить на "Евровидение" свою подругу, которая выступит от Молдовы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С красавицей-блондинкой Наталией Гордиенко (победительницей «Новой волны») Киркоров уже не первый раз появляется в свете. В прошлом году Филипп готовил Наташу к конкурсу «Евровидение», куда она должна была поехать от Молдовы. Но евросмотр из-за ковида перенесли, поэтому в новом году команда Киркорова уже с новой песней готовит Наталию к штурму евросмотра.

Уже состоялась премьера песни и клипа «Sugar», с которой Наташа представит Молдову на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

В этот вечер Филипп собрал без преувеличения всю Москву и погрузил в чарующий мир кабаре, где гости стали первыми свидетелями песни.

Атмосфера самого модного театра Москвы моментально погрузила гостей в мир сексуального представления, созданного специально для Гордиенко творческой командой и артистами театра Crave. Место, которое притягивает светских эстетов всех мастей.

Филипп Киркоров и Наталия Гордиенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

И даже самая искушенная публика не могла скрыть своих эмоций и впечатлений в этот вечер.

- Представляем ту самую песню, с которой наша «сверхновая суперзвезда» поедет покорять «Евровидение». Это новый продукт нашей потрясающей международной «дрим тим». Неизменный греческий состав - Димитрис Контопулос, Илиас Кокотос и Фокас Евагелинос. Доверить такую задачу можно только суперпрофессионалам! - сказал гостям Филипп.

Переводом песни занималась Шэрон Вон, а лирику написал Михаил Сафарбекович Гуцериев. Парадокс состоит в том, что артистка из Молдовы, композитор из Греции, продюсер и соавтор родом из Болгарии, режиссер клипа из Украины с большой любовью создавали этот продукт, потому что у музыки и искусства нет границ. И вечер в театре Crave - тому доказательство! - рассказал Киркоров.

Видео к этой песне сняла талантливый украинский режиссер - Катя Царик.

Режиссером презентации в абсолютно новом формате стал Василий Козарь.

Наталья приготовила для зрителей целый перфоманс, исполнив попурри из песен, которые представляла команда Киркорова на «Евровидении» в течении 15 лет. Завершив вечер премьерой клипа: «Мы хотим погрузить зрителя в сладкую атмосферу любви и радости. Этого нам так не хватает в последнее напряженное время. Да и вообще, как мы знаем, любви много не бывает! Наша кэнди-история именно об этом!»

Поздравить с премьерой песни и клипа приехали: Ани Лорак, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Стас Михайлов, Яна Рудковская с Евгением Плющенко, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Анна Седокова, Тимати, DAVA, Лолита Милявская, Егор Крид, Татьяна Навка, Андрей Малахов, Валентин Юдашкин, Эмин, Зиверт, Артек и Асти, Лариса Долина, Жасмин, Валерия и Иосиф Пригожин, Юлия Паршута, Олеся Судзиловская, Юлия Савичева, Алла Михеева, Регина Тодоренко с Владом Топаловым, Джиган и многие другие.

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