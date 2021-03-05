В Москве через аукционный дом «Сотбис» продают один из красивейших деревянных особняков

В Москве продают старинный особняк. Фото: sothebysrealty.com

В Москве продают старинный особняк в переулке Чернышевского, 6 строение 1. Здесь снимал свой мини-сериал «Подросток» (1983) режиссер Евгений Ташков. В основу картины положен одноименный роман Федора Достоевского. Известно, что русский классик родился и жил в соседнем районе Марьина Роща.

Дом был построен уже после смерти писателя — Достоевский почил в 1881, а особняк возведен в 1893 году. Однако аналогично этому особняку выглядели другие жилые дома видных людей Москвы в конце XIX века. Его построил для себя коллежский советник Москатиньев. Судя по званию— высокопоставленный чиновник тех лет, однако, больше фактов о нем история не сохранила. Автором проекта стал архитектор Иван Морозов.

Здесь снимал свой мини-сериал «Подросток» (1983) режиссер Евгений Ташков. Фото: sothebysrealty.com

Желающим купить особняк придется раскошелится на 382 миллиона рублей или $5,2 миллиона. За это можно стать обладателем настоящего памятника архитектуры площадью в 295 квадратов. Правда, без мебели. Продают здание через аукционный дом «Сотбис». Объявление опубликовано как на русской площадке проекта, так и на мировом сайте. Из чего можно сделать вывод, что покупателей ищут не только в России.

— Он не будет выставлен на аукцион. Мы просто являемся посредниками при продаже. Объектом владеет частное лицо, — сообщили kp.ru в московском офисе Sotheby’s International Realty.

Особняк возведен в 1893 году. Фото: sothebysrealty.com

Известно, что из государственной собственности в частную дом перешел в 1999 году. Кто владеет объектом, риэлторы отказались уточнять.

— Мы предлагаем купить не только квадратные метры, но и возможность прикоснуться и стать историей этого города. Более 100 лет особняк простоял без восстановительного ремонта. С помощью архитекторов и конструкторов восстановлен первозданный облик дома начала эпохи русского модерна, — гласит объявление о продаже.

Особняк построил для себя коллежский советник Москатиньев. Фото: sothebysrealty.com

Дом декорирован наличниками из мореного дуба, медальонами и лепными розетками. Стены из кедровых бревен, оригинальные. В процессе реконструкции фундамента образовался цокольный этаж.

— Пространство дома организовано функционально и со вкусом. Грамотно продуманная планировка дает чувство комфорта и эстетики. На цокольном этаже расположены бильярдная, домашний кинотеатр, хамам, кладовая, два технических помещения, прачечная, санузел, — завлекают потенциальных покупателей риэлторы.

В старинном особняке - современный комфорт. Фото: sothebysrealty.com

Пространство дома организовано функционально и со вкусом. Фото: sothebysrealty.com

На первом этаже гостиная-каминная, столовая, кухня, кабинет, спальня, прихожая, санузел. В мезонине две спальни, холл, санузел. Вместе с домом идет участок в пять соток, зеленый двор. Есть гараж на два авто. Еще пять машин могут уместиться на открытой территории.

Автор книги «50 красивейших деревянных домов Москвы» Кирилл Лебедев включил этот особняк в свой топ. Также «КП» удалось выяснить, что особняк продают как минимум с 2015 года.

Дом имеет статус памятника архитектуры. Фото: sothebysrealty.com

Внешний облик фасада надо поддерживать в образцовом состоянии. Фото: sothebysrealty.com

Дом имеет статус памятника архитектуры. Это значит, что его нельзя снести, сделать какие-то пристройки. Кроме того, внешний облик фасада надо поддерживать в образцовом состоянии. Все реставрационные работы согласуются с органами наследия.