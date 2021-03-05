"Несколько пиков прожили тяжелых": Федор Бондарчук рассказал о дочери Варе

Режиссер Федор Бондарчук. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Федор Бондарчук на днях стал отцом в третий раз. Младшего сына Ивана ему родила вторая супруга Паулина Андеева. А от брака с третьей женой Светланой Бондарчук у режиссера есть двое детей - сын Сергей и дочь Варвара. Девочка появилась на свет раньше срока. Врачи диагностировали у ребенка детский церебральный паралич.

Варвара Бондарчук родилась 4 мая 1999 года. На протяжении длительного времени ни известный режиссер Федор Бондарчук, ни его на тот момент жена Светлана Бондарчук предпочитали не делиться с общественностью диагнозом дочери. Лишь в 2012-м Светлана заговорила о своем "особенном" ребенке в ходе интервью с Ксенией Собчак. По словам женщины, в семье предпочитают воздерживаться от употребления таких слов, как "болезнь". Варя выросла веселой и всеми любимой. "Да, у нас есть ребенок с определенными проблемами, но с любым человеком в любой момент может случиться что-то страшное... Никто не застрахован. Жить в страданиях и унынии - это неправильно", - делилась Светлана.

А на днях Федор Сергеевич рассказал об отцовстве. Он считает себя очень заботливым отцом и, по его словам, даже борется со своей гиперопекой и какой-то параноидальной любовью к детям.

Варя Бондарчук с родителями Фото: Instagram.com

Дочь режиссера Варвара родилась недоношенной, поэтому у нее есть некоторые особенности в развитии. Как вспоминает Бондарчук, когда малышка появилась на свет, он не сильно задумывался о дальнейших трудностях. "Я себе проект поставил, что я могу максимально сделать, чтобы дочь была счастлива. Дочь - ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех. Иметь такое сострадание и любовь, которое нам неведомо. Страна была тогда не подготовлена. Это агрессивная среда была для таких деток. Тяжелее родителям было. Принял, такое количество проблем возникло, что не до переживаний было", - поведал Бондарчук в новом выпуске YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

Рождение Вари совпало с травмой старшего сына. "Сережа упал с велосипеда. Двое детей у меня лежали в реанимации. Такие упаднические мысли меня никогда не посещали. За жизнь дочери было страшно, мы несколько пиков прожили тяжелых", - рассказал Федор Сергеевич.

Он также резко опроверг информацию о том, что его особенная дочь живет за границей. По заверению режиссера, 21-летняя Варвара учится в Москве. "Вот, может быть, через вас я наконец-то поставлю точку над i над сплетнями по поводу Вари, что она живет за границей, в Америке, что мы ее туда отправили. Это чушь и вранье все. Мы ее действительно отправляли ее туда на операции по показаниям. И их была не одна, и это не быстро. Там и подготовительный период, и период после…Вот в это время она жила там. Но она не живет за границей и никогда не жила", - рассказал Бондарчук.

И тут же добавил, что сейчас его дочь, которой 5 мая исполнится 22 года, учится в инклюзивной школе. У Вари много друзей. Причем не только в России, но и в Портленде. Также Федор Сергеевич отметил, что по выходным Варя приезжает к нему домой.

Напомним, Федор Бондарчук развелся с первой супругой в 2016 году, прожив в браке больше 20 лет. Каждый из них потом обрел счастье в новых отношениях. В 2019 году режиссер женился на Паулине Андреевой, а в 2020-м его бывшая жена сыграла свадьбу с Сергеем Харченко.

В 2018 году Владимир Познер во время интервью спросил режиссера, что бы тот сказал Богу, если бы предстал перед ним. Бондарчук заявил: "Я так долго думал, что я ему скажу, зная этот вопрос… Я хочу пробежаться по полю с дочкой, у нее детский церебральный паралич… Мы говорим о том, что бы я попросил, но это уже странно. Мне неловко отвечать на этот вопрос. Это такие фантазии, мечты".