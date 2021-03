На Берлинском фестивале победил «Неудачный секс»

«Золотого медведя» удостоен румынский “Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» (Bad Luck Banging or Loony Porn) Раду Жуде. Фото: кадр из фильма

«Золотого медведя» удостоен румынский “Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» (Bad Luck Banging or Loony Porn) Раду Жуде - несомненно, самый радикальный фильм фестиваля этого года. Как следует из названия, в центре сюжета - любительское порно, снятое учительницей средней школы, точнее ее мужем и им же зачем-то выложенное в сеть. Не первой молодости и красоты женщина предсказуемо начинает испытывать на себе прессинг, имеющий кульминацией разгромное родительское собрание, на котором присутствующие с большим интересом смотрят упомянутое видео. Банальная по нынешним временам коллизия как нельзя лучше обнажает все проблемы сегодняшней Румынии (и не только ее) - ксенофобию, нетерпимость, антисемитизм, узколобый консюмеризм, ханжество: Раду Жуде наверняка считают на родине румынофобом.

Гран-при отошел лирико-романтическому опусу Рюсукэ Хамагути под названием «Колесо фортуны и фантазии» (Wheel of Fortune and Fantasy) - это медитация на тему любви и ее разнообразных инкарнаций, состоящая из трех отдельных новелл. Японский режиссер демонстрирует свою преемственность не только мастерам азиатского кино, таким как Хонг Сансу, но и главным образом французскому классику Эрику Ромеру. Прелестная интеллигентная путаница молодого японца уже была когда-то закручена во Франции.

Упомянутый Хонг Сансу удостоился приза за сценарий - к фильму «Знакомство» (Inteurodeoksyeon /Introduction), это еще одна короткая медитация на тему ускользающей материи жизни и любви. Поэзию молодости и зрелости, с легкой укоризной взирающей на нее, Хонг умудрился уложить в 66 черно-белых минут и отточенную форму, в которой нет ничего лишнего.

Приз жюри достался фильму «Херр Бахман и его класс» (Herr Bachmann und seine Klasse) Марии Спет - документальному полотну продолжительностью в 215 минут, фиксирующему вполне себе творческий образовательный процесс указанного в названии учителя, в чьем классе занимается абсолютное меньшинство детей коренной немецкой национальности. Еще одна документальная кинокартина, называющаяся без обиняков «Полицейский фильм» (Una película de policías) Алонсо Руиспаласиоса, была вознаграждена специальным «Серебряным медведем» за монтаж - при помощи этого инструмента истории внедрения в ряды коррумпированных мексиканских копов играющих их роли актера и актрисы до какого-то момента удается выглядеть пусть постановочной, но «аутентичной».

Приз за режиссуру справедливо отдали венгерскому дебютанту Денесу Надю за «Естественное освещение» (Természetes fény /Natural Light) - военную драму, разбирающуюся с наследием военных преступлений Венгрии, во время Второй мировой являвшейся союзницей фашистской Германии.

Призы за лучшую мужскую и женскую роль на Берлинале отменили, поэтому приз за главную и второстепенную роли ушли к женщинам. Первого была удостоена Марен Эггерт, сыгравшая в комедии «Я твой мужчина» (Ich bin dein Mensch /I'm Your Man) Марии Шрадер образованную жительницу Берлина, получившую в свое пользование робота, созданного исходя из ее представлений об идеальном мужчине.

Второй ушел в руки Лиллы Кицлингер, участнице фильма венгра Бенса Флигауфа «Лес - Я тебя везде вижу» (Rengeteg - mindenhol la tlak / Forest - I See You Everywhere) - каталога самых мизерабельных сюжетов безжалостного авторского кино.

Во второй, эспериментальной, конкурсной секции Encounters победил документальный фильм «Мы» (Nous /We) Алис Диоп - мозаичный коллективный портрет осевших в Париже мигрантов.

“Вкус”(V /Taste), дебют вьетнамца Ле Бао, претендент на титул самого невыносимого хардкора этого фестиваля (травмированный чернокожий футболист оказывается в одном обшарпанном пространстве с четырьмя немолодыми вьетнамскими женщинами - раздетые догола, они весь фильм готовят себе еду, поглощают ее и справляют другие разнообразные телесные нужды), одарили спецпризом. Приз за лучшую режиссуру поделили между швейцарскими близнецами Рамоном и Сильваном Цурхерами и канадцем Дени Котэ. Первые показали витиеватую ансамблевую параболу «Девушка и паук» (Das Mädchen und die Spinne) , переплетающую бытовые реалии с поэтической приподнятостью и утомляющую круговоротом бесконечных рефренов, лишь подчеркивающих ее придуманность и герметичность.

Второй представлял не столь занудную «Социальную гигиену» (Hygie ne sociale / Social Hygiene) - фильм, который не мог бы родиться не в ковидные времена: на привольных квебекских лугах режиссер расставляет актеров в соответствии с требованиями социальной дистанции (и гигиены) и заставляет их бросать в воздух выспренний, как в классицистских пьесах, текст своего сочинения. Персонажи с именами Сольвейг, Кассиопея ведут диалоги с мужчиной по имени Антонен, вынужденным по бедности промышлять грабительством. «Человечество потеряло разум!» - «О нет!» - «Я имею право ощущать моральную усталость от уродства этого мира!». Но лучше всего Котэ удалась реплика «Я сяду в первый ряд и таким образом увижу фильм первым»! На Берлинском фестивале этого года она, впрочем, оказалась не актуальна, ибо зрительных рядов на нем вообще не было - ни первых, ни последних.