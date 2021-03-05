Охранников и кассиров заменят роботы. Какие массовые профессии исчезнут еще

Профессия охранника не будет востребована в ближайшем будущем.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пандемия отступила, экономика возрождается, и трудовой народ задумался, чем заняться, чтобы в будущем не было мучительно пусто в карманах. Эксперты наперебой предлагают модели рынка профессий в недалеком будущем.
- Видна тенденция к индивидуализации труда — то есть будут больше людей, выполняющих работу персонально для какого-либо заказчика, - сказал «КП» Вячеслав Бобков заведующий Лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН и директор научного центра экономики труда Российского экономического университета им. Плеханова. - Работники будут перемещаться из сферы в производства в сферу обслуживания.
У этого направления уже есть такая международная маркировка p2p - «пи ту пи», то есть персона для персоны, по аналогии с b2b — бизнес для бизнеса.
Речь идет о домашних помощниках в уборке и уходе за детьми, в меньшей степени, в готовке. Продовольственную нишу прочно занимает общепит, который обеспечивает доставку еды с помощью курьеров — их число тоже будет расти, считает ученый.
Еще одна тенденция — усиление роли удаленной работы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Еще одна ниша, которая сейчас еще недостаточно заполнена — это услуги по поддержанию интенсивно работающего человека в хорошей форме. Речь о массажистах, косметологах и других подобных специалистах.
- Причем этими услугами будут пользоваться не только те, кто активно работает, но и те, у кого уменьшится продолжительность рабочего дня, - отметил Бобков. - Мировой тренд как раз направлен на это и Россия не будет оставаться в стороне, несмотря на то, что сейчас многие перерабатывают сверх отведенного законом и трудовым договором время. Будет увеличиваться свободное время, и люди получат возможность больше времени уделять своему здоровью и саморазвитию.
В связи с этим Бобков прогнозирует, что может вырасти и спрос на организаторов досуга, на тех, с кем интересно поговорить. Профессиональные собеседники могут работать как очно, так и в режиме онлайн.
На работу будем нанимать канадцев
Еще одна тенденция — усиление роли удаленной работы. Еще до пандемии среди американских и канадских программистов стоял стон: их массово сокращали или переводили на 3-месячные и полугодовые контракты. А вместо них работодатели нанимали индусов и пакистанцев, которые готовы были работать по интернету откуда-нибудь из Дели и Карачи. Качество примерно то же, а зарплату жители бывших британских колоний просили в разы меньшую, чем американцы, канадцы и понаехавшие за океан наши соотечественники.
- Период пандемии показал, что достаточно много профессий можно выполнять на расстоянии, - говорит Бобков. - В будущем это получит еще большее распространение, поэтому считаю, что дополнительные шансы получат инженеры, врачи, научные работники.
Доставка еды оказалась очень востребована.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Умные не пропадут
В будущем увеличится и роль сложного труда, требующая высокой профессиональной подготовки, продолжает наш собеседник.
- Подъем экономики невозможен без роста производительности труда, а она в свою очередь, невозможна без приложения интеллектуальных усилий, - пояснил экономист.
Ставят на умников и специалисты портала поиска работы hh.ru. В перечень перспективных профессий на ближайшие десять лет попали инженеры 3D-печати, биоинженеры, инженеры по возобновляемой энергии, проектировщики «умной среды», эксперты в области компьютерной безопасности, специалисты по робототехнике.
Но не все прогнозы сбываются. Например, жизнь показала, что некоторые профессии, считавшиеся несколько лет назад перспективными, не «выстрелили». Это в первую очередь специалист по адаптации мигрантов — жизнь показала, что они и сами прекрасно адаптируются. Плюс к этому на них работает армия юристов, защищающая их трудовые права — оказывается, это достаточно прибыльный бизнес: пусть с каждого клиента юристы получают немного, но дел таких много.
Не сыграли, например, и ставки на городского фермера (специалиста по выращиванию продуктов в городской среде) и урбаниста.
Минтруд выпустил свой перечень топ-50 самых востребованных профессий на 2021 год — речь идет о позициях, требующих высокого профессионального обучения, проще говоря, категория высокопрофессиональных рабочих.
Продавцы и охранники уйдут на отдых
- Будет сокращаться рутинный однообразный труд, - предрекает Бобков. - Прежде всего, это касается рабочих на несложных технологических операциях, их заменят роботы.
Роботизация производства - вечная боль наших предпринимателей. Ясно, что у робота-манипулятора производительность выше. Но их внедрение останавливают два фактора — высокая цена при покупке и отсутствие необходимости в больших количествах продукции: сбыт любого отечественного товара ограничен в условиях низкого платежеспособного спроса и наличия импортных товаров.
Автослесари будут нужны.
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Под сокращение попадут и продавцы с охранниками. Покупателей обслуживают электронные кассы, не требующие присутствия человека. Правда, ритейлеры пока не говорят о сокращении кассиров, речь пока о сокращении очередей, но в будущем очевидно, что человеческого общения за кассой станет гораздо меньше.
Не так активно, но все же движется и сокращение числа охранников. Разрабатываются электронные системы слежения, есть даже патрульные роботы на колесах, объезжающие периметр охраняемого объекта.
- Не прямо завтра, но в будущем возможно и сокращение водителей, особенно на постоянных маршрутах, где можно составить программу движения, - говорит Бобков. - Это могут быть, например, пассажирские маршруты. Правда, в этом направлении нужно решить вопросы безопасности, но думаю, это со временем будет сделано.
10 из топ-50 самых востребованных профессий на 2021 год*
1. Автомеханик
2. Администратор баз данных
3. Графический дизайнер
4. Косметолог
5. Мастер декоративных работ
6. Мехатроник (специалист по системам, сочетающим точную механику с электронными и компьютерными компонентами)
7. Сантехник
8. Повар-кондитер
9. Парикмахер
10. Сварщик
*Минтруд
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