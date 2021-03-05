«Просто не ехали лыжи»: сборная России проиграла эстафету норвежцам

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов празднуют победу в мужской эстафете 4х10 км Фото: REUTERS

Сборная России завевала «серебро» в мужской эстафетной гонки лыжного чемпионата мира. Первой пришла Норвегия, и это как раз тот случай, когда россияне проиграли «золото», провалил один из этапов. Но финиш получился драматичным – Александр Большунов сделал почти невозможное, чтобы исправить просчет команды.

Россия упустила эту эстафету на втором этапе. На первом отрезке Червоткин сенсационно привез соперникам 45 секунд, а норвежцы уступали нам почти минуту! И казалось, что это решающее преимущество, что «золото» чемпионата мира очень близко. Но второй этап Иван Якимушкин провалил: его лично отставание от той же Норвегии составило катастрофические 1 минуту 20 секунд.

«Я бежал и работал, но просто не ехали лыжи. Ну просто ошиблись. Не знаю, что это было», - оправдывался потом Якимушкин в эфире «Матч ТВ». Но действительно, скорее всего вопрос был к сервис-бригаде по подготовке лыж, вряд ли такой катастрофичный провал мог быть связан с подготовкой Якимушкина. Эту версия подтвердил и Александр Легков6 комментировавший гонку.

В итоге эти 1 минута и 20 секунд оказались решающими. На третьем этапе Артем Мальцев финишировал 5-м, отставание от Норвегии составляло уже 35 секунд, и все надежда была на то, что Большунов сотворит чудо.

Он почти это сделал. Перед гонкой было много споров, нужно ли лидеру нашей сборной участвовать в эстафете и надо ли бежать 4-й этап. Может быть стоило поберечь силы перед заключительной гонкой. Но Александр все-таки вышел на старт, и «серебро» - это во много его заслуга.

Заключительный этап превратился в разборку Большунова с Клебо. И Александр сделал все возможное, и даже невозможное для победы. Он отыграл эти 35 секунд, и был момент, что даже вышел вперед. Но к финишу силы иссякли, а Клебо на последнем подъеме рванул на пятой скорости. В итоге только второе место.

В общем медальном зачете Россия с одним «золотом», двумя серебряными наградами и одной «бронзой» занимает 3-е место. Впереди - Швеция (2-2-2) и почти непобедимая Норвегия (7-4-3).