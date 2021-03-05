Шойгу и Хренин начинают тренировать войска вместе

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин встретились в Москве и обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год.

- В ходе этой встречи коллеги договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих армий обеих стран, - сообщили в Минобороны России.

Как стало известно "КП" создаваемые российско-белорусские учебно-боевые центры совместной подготовки будут дислоцированы в Нижегородской области Российской Федерации, Калининградской области Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь.

Главным из обсуждаемых вопросов Шойгу назвал деятельность по совместной системе противовоздушной обороны России и Белоруссии.

Шойгу и Хренин наметили также ряд совместных учений, в которых их военнослужащие встретятся в 2021 году. Крупнейшим станет "Запад-2021". Помимо него запланированы другие мероприятия не только по двустороннему взаимодействию, но и в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что он рассматривает новые виды военного сотрудничества с Россией. При этом он подчеркивал, что речь не идет о создании российских военных баз в Белоруссии. Лукашенко отмечал, что не против размещения на аэродромах своей страны российских боевых самолетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Казахстана

Министры обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества (подробности)