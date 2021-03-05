«Наша экономика закалена трудностями»: почему Россия пережила кризис лучше остального мира

Нижний Новгород. Контрольно-измерительный участок в механосборочном корпусе на предприятии АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". Фото: Донат СОРОКИН/ТАСС

Впервые за тридцать постсоветских лет наша страна пережила кризис лучше, чем остальной мир! К такому выводу пришли эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики. Они выпустили бюллетень «Комментарии о государстве и бизнесе», в котором подвели итоги непростого прошлого года для российской экономики. В своей работе эксперты назвали прошлогодний кризис уникальным. И не только потому, что ничего подобного мир еще не видел. Уникальность кризиса 2020 года еще и в том, насколько легко мы его перенесли. В сравнении с другими странами, конечно.

Обычно глобальный кризис бьет по нашей экономике сильнее, чем по остальному миру. Авторы исследования напоминают: в тяжелом для всей планеты 2009 году мировая экономика упала на 0,1%, а российская - аж на 7,8%. А вот по итогам 2020 года, который стал худшим для мировой экономики за сотню лет, наши показатели выглядят куда лучше. Если экономика планеты рухнула в среднем на 3,5%, то российская - «всего» на 3,1%. ВВП Германии упал на 5%, Франции — на 8,3%, Испании — на 11%, Японии — на 4,8%, США — на 3,5%. Так что мы и правда очень легко отделались. Почему так случилось? Об этом мы поговорили с Николаем Кондрашовым, научным сотрудником института «Центр развития» Высшей школы экономики.

Как менялась экономика стран в 2020 г. Фото: Рушан КАЮМОВ

ЧТО ПОМОГЛО

Авторы исследования выделяют три главных момента, которые помогли нашей экономике выдержать удар.

1. Мы были готовы к низкой цене на нефть

Когда год назад разразился коронакризис, разом рухнуло потребление, наступила нестабильность на рынке. Как обычно бывает в таких случаях, это привело к падению цены на нефть. Конечно, ничего хорошего российской экономике не принесло… Но и шоком тоже не стало.

- Россия смогла заблаговременно адаптироваться к низким ценам на нефть. В этом помогло бюджетное правило, - говорит Николай Кондрашов. - Бюджетное правило означает, что план расходов федерального бюджета составляется исходя из оценки его доходов при прогнозной цене на нефть.

Как правило, цена в таком прогнозе указывается невысокая - например, в 2019 году это было 50 долларов за баррель. Нефть будет стоить дешево? Ну и ладно, мы на это и рассчитывали. Нефть дорожает и дает дополнительные доходы в бюджет? Отлично, транжирить их мы не будем, а положим излишки в Фонд национального благосостояния и на счета Минфина в Центробанк. Именно так бюджетное правило помогло сбалансировать экономику. И вот результат: от цен на нефть не зависят ни расходы бюджета, ни ВВП.

Ханты-Мансийский АО. Сотрудник ПАО "Сургутнефтегаза" у нефтяной качалки. Фото: Алексей Андронов/ТАСС

- Именно поэтому, когда в первой половине прошлого года нефть подешевела, нам не пришлось снижать расходы бюджета. И мы смогли направить деньги на борьбу с кризисом. Более того: мы не только сохранили уровень расходов, но даже увеличили его для поддержки экономики, - продолжает Николай Кондрашов. - К тому же правительству не понадобилось брать огромные кредиты для поддержки экономики, как пришлось делать в первую волну коронавируса многим странам, которые теперь рискуют столкнуться с долговым кризисом.

Есть и еще одна причина, по которой Россия оказалась готова к проблемам лучше многих других стран.

- За последние 30 лет в мире был только один крупный кризис - 2008-2009 годов, - говорит Николай Кондрашов. - В России кризисы происходили чаще. Можно сказать, что по сравнению со многими другими странами наша экономика более «закаленная», и в прошлом году нам помог этот опыт. Именно после валютного кризиса 2015 года мы стали закладывать в бюджет консервативные, невысокие цены на нефть, которые помогали нам создавать подушку безопасности.

2. Поддержка государства

В прошлом году государство поддерживало людей и предприятия, пострадавшие от кризиса. Среди мер поддержки - социальные выплаты, льготные кредиты на выплату зарплат, снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса.

- Расходы бюджета в прошлом году выросли на 9%, во многом за счет мер государственной поддержки. Это помогло нам добиться относительно невысоких темпов падения экономики в 3,1%, - говорит Николай Кондрашов. - Но это «средняя температура по больнице». Некоторые отрасли - особенно сфера услуг - пострадали очень сильно, многие компании закрылись. Если бы господдержка была оказана быстрее и в большем объеме, таких тяжелых последствий удалось бы избежать. Впрочем, такая проблема - практически во всех странах. Кризис развивался стремительно, а бюджетные решения принимаются не быстро, нужно все просчитывать, анализировать.

3. Особенности российского бизнеса

Коронакризис сильнее всего ударил по сфере услуг - туризму, ресторанному бизнесу, индустрии красоты и развлечений и т. д. Те страны, в которых эти сферы хорошо развиты, пострадали от пандемии больше других.

Сильнее всего пандемия ударила по сфере услуг. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Доля секторов экономики, которые сильнее всего пострадали от пандемии, у нас не так высока, как в развитых странах, - говорит Николай Кондрашов. - К тому же у нас в экономике доминирует крупные предприятия, в том числе государственные. В обычных условиях это препятствует быстрому росту экономики. Но в условиях нынешнего кризиса крупные предприятия оказались более устойчивы, чем малый и средний бизнес.

КСТАТИ

Рецессия заканчивается?

В бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» сотрудники института «Центр развития» Высшей школы экономики не только оценивают итоги прошлого года, но и дают прогнозы на 2021-й. И они довольно оптимистичные.

- По прогнозам профессиональных экспертов, которых опросил наш институт в феврале, в нынешнем году экономика России вырастет на 2,8%. И позитивные изменения в нашей экономике уже налицо, - констатирует Николай Кондрашов. - Цена нефти растет. Безработица снижается. Вакцинация идет хорошими темпами, премьер Михаил Мишустин призвал завершить ее до осени. Да и статистика показывает, что наша экономика адаптировалась к современным условиям и от второй волны коронавируса она пострадала меньше, чем от первой. Поэтому что в нынешнем году темпы роста российской экономики России могут быть даже выше прогнозов - до 3,5%.

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